Новак рассказал об условиях продления транзита газа через Украину

13 августа в «Газпроме» сообщили, что компания подает российский газ через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. В целом на транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. 7 октября «Ведомости» писали, что за девять месяцев текущего года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м. В сентябре прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составила 1,3 млрд куб. м, как и в сентябре прошлого года.