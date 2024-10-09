Новак рассказал об условиях продления транзита газа через Украину
Европейские потребители российского газа и собственник украинской газотранспортной системы должны договориться и оформить условия для продолжения поставок российского газа через территорию Украины, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Нужно, чтобы были решены все вопросы, касающиеся юридического оформления всех вопросов по заинтересованности потребителей российского газа и договоренности с собственниками украинской газотранспортной системы», – отметил Новак (цитата по ТАСС).
По словам Новака, инициатива находится на стороне партнеров-покупателей и коллег из Украины. Вице-премьер добавил, что лишь несколько стран ЕС заявляли о желании продолжить импорт через украинскую трубопроводную систему, но официальных предложений, по его словам, пока не поступало.
13 августа в «Газпроме» сообщили, что компания подает российский газ через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. В целом на транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. 7 октября «Ведомости» писали, что за девять месяцев текущего года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м. В сентябре прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составила 1,3 млрд куб. м, как и в сентябре прошлого года.
Транзитный контракт с украинской стороной действует до конца текущего года, официальный Киев уже неоднократно заявлял, что продление соглашения с «Газпромом» не планируется.