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Новак рассказал об условиях продления транзита газа через Украину

Ведомости

Европейские потребители российского газа и собственник украинской газотранспортной системы должны договориться и оформить условия для продолжения поставок российского газа через территорию Украины, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Нужно, чтобы были решены все вопросы, касающиеся юридического оформления всех вопросов по заинтересованности потребителей российского газа и договоренности с собственниками украинской газотранспортной системы», – отметил Новак (цитата по ТАСС).

По словам Новака, инициатива находится на стороне партнеров-покупателей и коллег из Украины. Вице-премьер добавил, что лишь несколько стран ЕС заявляли о желании продолжить импорт через украинскую трубопроводную систему, но официальных предложений, по его словам, пока не поступало.

13 августа в «Газпроме» сообщили, что компания подает российский газ через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. В целом на транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. 7 октября «Ведомости» писали, что за девять месяцев текущего года транзит российского газа через территорию Украины вырос на 7% и достиг 11,5 млрд куб. м. В сентябре прокачка через украинскую газотранспортную систему (ГТС) составила 1,3 млрд куб. м, как и в сентябре прошлого года.

Транзитный контракт с украинской стороной действует до конца текущего года, официальный Киев уже неоднократно заявлял, что продление соглашения с «Газпромом» не планируется.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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