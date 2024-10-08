ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже

Из проекта следует, что минимальная величина продаваемого на бирже природного газа рассчитывается от месячного объема природного газа, добытого и реализуемого компаниями. При определении соответствия объемов продаваемого на бирже природного газа минимальной величины не учитываются некоторые сделки. В том числе сделки, заключенные на основании адресованных конкретному участнику биржевых торгов заявок, нестандартные сделки, определенные в соответствии с федеральным законодательством, и сделки, заключенные на основании заявок, поданных одним участником и содержащих встречные волеизъявления на заключение договора с одним видом товара.