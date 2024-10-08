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ФАС и Минэнерго предложили установить норматив продаж газа на бирже

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Министерство энергетики предложили установить для «Газпрома» норматив минимальных биржевых продаж газа в 10%, для иных производителей, занимающих доминирующее положение, – в 2%. Совместный приказ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, при достижении указанной величины биржевая цена будет признаваться рыночной. Как следует из пояснительной записки, подобная мера призвана установить условия, при которых цена товара не признается монопольно высокой в случае, если она установлена на бирже.

«Таким образом, принятие совместного приказа является необходимым условием для осуществления антимонопольного контроля и недопущения случаев установления монопольно высокой цены товара», – сказано в записке.

Из проекта следует, что минимальная величина продаваемого на бирже природного газа рассчитывается от месячного объема природного газа, добытого и реализуемого компаниями. При определении соответствия объемов продаваемого на бирже природного газа минимальной величины не учитываются некоторые сделки. В том числе сделки, заключенные на основании адресованных конкретному участнику биржевых торгов заявок, нестандартные сделки, определенные в соответствии с федеральным законодательством, и сделки, заключенные на основании заявок, поданных одним участником и содержащих встречные волеизъявления на заключение договора с одним видом товара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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