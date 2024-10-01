Доходы бюджета от НДПИ на газ в 2025 году снизятся на 30%Минфин допускал возможность отмены надбавки к этому налогу для «Газпрома»
Доходы федерального бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа в 2025 г. составят около 1 трлн руб., что на 30% меньше по сравнению с плановым показателем на 2024 г. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2025–2027 гг., внесенного в Госдуму 30 сентября.
В ней отмечается, что в настоящее время «проектируется корректировка налогового законодательства в части НДПИ при добыче газа».
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