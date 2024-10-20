МИД России прокомментировал отказ Киева от транзита российского газа в Европу

Транзитный контракт с украинской стороной действует до конца текущего года, официальный Киев уже неоднократно заявлял, что продление соглашения с «Газпромом» не планируется. 15 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа. По ее словам, заключение некоторыми странами контрактов с Россией – это «политические решения».