МИД России прокомментировал отказ Киева от транзита российского газа в Европу
После отказа Украины продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу прорабатываются варианты по обеспечению интересов потребителей и поставщиков, европейские потребители осознают возможные сложности, заявил «РИА Новости» директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Пятилетний контракт между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз», которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы, истекает в конце декабря, напомнил он. На Украине заявили о намерении не продлевать соглашение, но там не «исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа», отметил дипломат.
Российские компании всегда добросовестно выполняют обязательства по контрактам, подчеркнул Полищук.
«Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях», – сказал он.
Транзитный контракт с украинской стороной действует до конца текущего года, официальный Киев уже неоднократно заявлял, что продление соглашения с «Газпромом» не планируется. 15 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС может обойтись без российского газа. По ее словам, заключение некоторыми странами контрактов с Россией – это «политические решения».