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Молдавия отказалась вести переговоры с Украиной о транзите газа из России

Ведомости

Кишинев не будет вести переговоры с Киевом о транзите российского газа, поскольку это «сложно и с политической, и с моральной точки зрения». Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян.

«В то время как Украина переживает гуманитарный кризис, обсуждать с ними кризис в Приднестровье крайне тяжело. Что нам следовало делать, поехать в Киев и просить их о разрешении транзита российского газа, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Приднестровье? Но это сложно и с политической, и с моральной точки зрения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Серебрян при этом рассчитывает, что российский «Газпром» не прекратит поставки газа в Молдавию по альтернативным маршрутам: «Единственный маршрут – это Трансбалканский коридор». При этом он заявил, что «те, кто надеялся на восстановление поставок газа через Украину, ошиблись».

С 16 декабря в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с ситуацией с поставками газа, которые могут прекратиться по истечении срока пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Режим ЧП вводится в стране на 60 дней. 11 декабря в Приднестровье также было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок российского газа. Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов говорил «Ведомостям», что Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ.

В Киеве неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. Кроме того, 21 ноября США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка. В черный список попали также шесть иностранных «дочек» организации – филиалы в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и две структуры на Кипре.

От поставок российского газа больше всего зависят страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 13 декабря сообщил, что законное решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США против Газпромбанка было найдено, сейчас решаются юридические детали. 

На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. «Ведомости» писали, что сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через Украину 42–42,3 млн куб. м в сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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