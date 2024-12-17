Молдавия отказалась вести переговоры с Украиной о транзите газа из России
Кишинев не будет вести переговоры с Киевом о транзите российского газа, поскольку это «сложно и с политической, и с моральной точки зрения». Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян.
«В то время как Украина переживает гуманитарный кризис, обсуждать с ними кризис в Приднестровье крайне тяжело. Что нам следовало делать, поехать в Киев и просить их о разрешении транзита российского газа, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в Приднестровье? Но это сложно и с политической, и с моральной точки зрения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Серебрян при этом рассчитывает, что российский «Газпром» не прекратит поставки газа в Молдавию по альтернативным маршрутам: «Единственный маршрут – это Трансбалканский коридор». При этом он заявил, что «те, кто надеялся на восстановление поставок газа через Украину, ошиблись».
С 16 декабря в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с ситуацией с поставками газа, которые могут прекратиться по истечении срока пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Режим ЧП вводится в стране на 60 дней. 11 декабря в Приднестровье также было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок российского газа. Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов говорил «Ведомостям», что Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ.
В Киеве неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г. Кроме того, 21 ноября США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка. В черный список попали также шесть иностранных «дочек» организации – филиалы в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и две структуры на Кипре.
От поставок российского газа больше всего зависят страны Восточной и Юго-Восточной Европы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 13 декабря сообщил, что законное решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США против Газпромбанка было найдено, сейчас решаются юридические детали.
На транзит через Украину приходится примерно половина экспорта «Газпрома» в Европу. В 2023 г. по этому маршруту было поставлено 14,6 млрд куб. м. «Ведомости» писали, что сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через Украину 42–42,3 млн куб. м в сутки.