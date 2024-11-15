«Газпром» уведомил OMV об остановке поставок в Австрию

«Газпром» уведомил OMV об остановке поставок в АвстриюЭто может стать причиной краткосрочного всплеска газовых котировок в Европе
Австрийская компания OMV Gas Marketing & Trading (OGMT; «дочка» OMV) получила уведомление от дочерней структуры «Газпрома» – «Газпром экспорта» – о приостановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября. Об этом говорится в сообщении компании на сайте Центральноевропейского газового хаба (CEGH).
«OGMT только что была проинформирована «Газпром экспортом» о том, что с 06:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск. – «Ведомости») 16 ноября 2024 г. компания приостановит поставки природного газа в рамках контракта с OGMT и, таким образом, сократит их до 0%», – указано в сообщении.
«Выпадающий» объем газа в австрийской компании оценили до 7400 МВтч, что эквивалентно 17,2 млн куб. м в сутки, или 516-533 млн куб. м в месяц.
Россия поставляет газ в Австрию транзитом через газотранспортную систему Украины. Сейчас в общей сложности «Газпром» экспортирует в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию 42-42,3 млн куб. м в сутки. В ЕС газ по этому маршруту получают также Словакия и Венгрия. По данным Bloomberg, в период с октября 2023 г. по май 2024 г. «Газпром», обеспечил более 80% австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта до 2040 г.
В среду, 13 ноября, стало известно о том, что OMV выиграла у «Газпром экспорта» арбитражный спор, который компания вела по правилам Международной торговой палаты (ICC) на сумму 230 млн евро плюс проценты и судебные издержки. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 г. «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью. В январе 2023 г. компания OGMT обратилась с иском в арбитраж.
В сообщении австрийского энергохолдинга отмечалось, что взыскание соответствующих сумм «положительно влияет на компенсацию соответствующих финансовых потерь», понесенных в 2022 г. по вине «Газпрома». Недопоставку газа по контракту в Германию, как следовало из сообщения, OMV намерена компенсировать в счет платежей по договору на поставки топлива в Австрию. «Сумма компенсации увеличит чистый операционный результат CCS (текущая стоимость поставок) и операционный денежный поток OMV», – говорилось в сообщении.
В энергохолдинге при этом подчеркивали, что ожидают ухудшения отношений по австрийскому контракту между OGMT и «Газпром экспортом», в том числе не исключают потенциальную возможность полной остановки поставок газа в Австрию. «В таком случае могут возникнуть небольшие единовременные убытки по хеджированию, но они будут явно перевешиваться положительными эффектами от возмещенных убытков», – указывала OMV в релизе.
«Газпром» в ответ на претензии со стороны OMV о потерях из-за недопоставок газа в 2022 г. заблокировал разбирательства за рубежом. В мае стало известно об удовлетворении Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области иска «Газпром экспорта» к «дочке» OMV. Иск был подан не к OGMT, а к другой дочерней структуре австрийского холдинга – OMV Exploration & Production. Российский суд запретил ей вести судебные разбирательства в иностранной юрисдикции. В случае нарушения австрийская компания должна будет выплатить «Газпром экспорту» около 575 млн евро. В сентябре Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность этого решения, сейчас OGMT пытается обжаловать его в Верховном суде России и добиться разрешения вести разбирательство в арбитраже при Торговой палате Стокгольма.
Это не единственный европейский контрагент «Газпрома», кому российские суды запретили вести судебные тяжбы за рубежом – аналогичные решения ранее были вынесены по искам к чешской CEZ и словацкой ZSE.
До начала спецоперации на Украине Австрия входила в пятерку крупнейших потребителей российского трубопроводного газа в ЕС. Согласно последним публичным данным «Газпрома», она купила 13,2 млрд куб. м в 2020 г. и 5,4 млрд куб. м в первом полугодии 2022 г.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечает, что даже в случае прекращения поставок российского газа Австрия сможет покупать его в соседних странах, но уже по более высокой цене. При этом он напоминает, что к зиме республика накопила «существенный объем» топлива в подземных газовых хранилищах (ПГХ).
Юшков считает, что «Газпром» может частично перенаправить поставки газа в Словакию. Венгрия сейчас преимущественно импортирует российский газ по «южному маршруту» – из газопровода «Турецкий поток», напоминает он. Увеличение поставок в Молдавию, по его словам, затруднено из-за политических факторов.
Юшков допускает, что российский газ продолжит поступать в Австрию, но поставлять его будут Словакия либо Венгрия, которые увеличат закупки. Реэкспорт не запрещен действующими контрактами «Газпрома» с европейскими импортерами, поясняет аналитик. Но для того чтобы заключить дополнительные контакты и наладить реэкспорт, понадобится время, указывает Юшков.
Прекращение поставок газа в Австрию приведет к кратковременному скачку цен на газ в Европе до $550-570 куб. м, но затем цена скорректируется вниз, прогнозирует Юшков. 15 ноября декабрьские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах торговались по $498-521 за 1000 куб. м. Днем ранее цена на газ в ЕС впервые с конца ноября прошлого года превысила $500 за 1000 куб. м.