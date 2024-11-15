«Газпром» уведомил OMV об остановке поставок в Австрию

«Газпром» в ответ на претензии со стороны OMV о потерях из-за недопоставок газа в 2022 г. заблокировал разбирательства за рубежом. В мае стало известно об удовлетворении Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области иска «Газпром экспорта» к «дочке» OMV. Иск был подан не к OGMT, а к другой дочерней структуре австрийского холдинга – OMV Exploration & Production. Российский суд запретил ей вести судебные разбирательства в иностранной юрисдикции. В случае нарушения австрийская компания должна будет выплатить «Газпром экспорту» около 575 млн евро. В сентябре Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность этого решения, сейчас OGMT пытается обжаловать его в Верховном суде России и добиться разрешения вести разбирательство в арбитраже при Торговой палате Стокгольма.