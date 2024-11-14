Стоимость газа в ЕС достигла максимального значения почти за год

Стоимость газа в ЕС достигла максимального значения почти за годКотировки «пробили» отметку $500 за 1000 кубометров
Стоимость газа в Евросоюзе (ЕС) 14 ноября впервые с конца ноября 2023 г. превысила отметку $500 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Декабрьские фьючерсы на газ на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах на 19:23 мск достигли 46,2 евро за 1 МВт ч, или $502 за 1000 куб. м.
Спотовые цены на газ в Европе растут с февраля этого года – тогда котировки опускались до $256 за 1000 куб. м. Но с тех пор топливо подорожало почти вдвое, а в сравнении с показателем на начало года – более чем на 30%.
Цена на газ в ЕС продолжает расти, даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ). Как писали «Ведомости», еще в середине августа ЕС достиг целевого уровня заполнения ПХГ к отопительному сезону в 90% – более чем на два месяца раньше запланированного срока. К началу отопительного сезона 2024/25 гг. ЕС накопил в хранилищах 105,7 млрд куб. м газа. Такой объем запасов был достигнут 28 октября, ПХГ перед началом отопительного сезона были заполнены на 95,3%. Затем страны Евросоюза начали расходовать запасы, при этом устойчивый отбор газа начался 4 ноября («Ведомости» писали об этом 6 ноября).
По расчетным «Ведомостей», на основе данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), 12 ноября (последние доступные данные) в хранилищах находились 102,7 млрд куб. газа, они были заполнены на 92,6%.
Резкий рост цен на газ в Европе наблюдался летом – осенью 2021 г. и весной – летом 2022 г. В конце лета 2021 г. цены подскочили из-за низких запасов в ПХГ после рекордного отбора топлива зимой 2020/21 г. Ситуацию усугубил энергодефицит в результате падения выработки ветроэлектростанций. К декабрю 2021 г. биржевые цены на газ в ЕС достигли рекорда, превысив $2200 за 1000 куб. м.
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине котировки достигли нового абсолютного максимума в $3900 за 1000 куб. м. Цена относительно быстро опустилась в район $1100 за 1000 куб м, но оставалась волатильной в течение года. Так, в августе на фоне снижения поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» котировки вновь перешли к росту, хотя уже и не достигли мартовских максимумов. С декабря 2022 г. и на протяжении всего 2023 г. цены на газ в ЕС стабильно падали.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что на динамику цен на газ в ноябре 2024 г. повлиял «достаточно быстрый» для этого месяца темп снижение запасов в ПХГ. Эксперт связывает расходование запасов со слабыми показателями ветрогенерации в ЕС и невысоким объемом импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Импорт СПГ в страны ЕС в первые две недели ноября 2024 г. упал на 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 280,5 млн куб. м в сутки, следует из статистики GIE. При этом среднесуточный импорт примерно соответствует показателю октября и превышает уровни июня-сентября этого года. Выработка ветряков в Европе, по данным ассоциации WindEurope, с 1 по 13 ноября июня обеспечивала лишь 12% энергопотребления ЕС против примерно 24% в сопоставимый период 2023 г.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит добавляет, что в Германии, которая является крупным потребителем газа, температура воздуха сейчас значительно ниже нормы для первой половины ноября, что подстегнуло спрос на газ для отопления. С ним соглашается эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
Дополнительным драйвером для роста цен, по мнению Кауфмана, стало заявление австрийской OMV о рисках прекращения поставок российского газа в Австрию из-за судебных разбирательств, касающихся обязательств «Газпрома» по экспорту в Германию.
По мнению Юшкова, в ближайшее время цена может сохраняться на текущем уровне. Способствовать этому будет высокий спрос на СПГ в Азии и неопределенность с продолжением транзита российского газа через Украину в 2025 г.
Дальнейшая динамика стоимости газа будет в первую очередь зависеть от погодных условий, говорят аналитики. Кауфман пока не видит предпосылок для дальнейшего устойчивого увеличения газовых котировок. По его оценкам, рост до $550-600 за 1000 куб. м возможен в случае похолодания в декабре. Если зима будет теплой, цены вернутся в район $400 за 1000 куб. м, добавляет он.
Смит напоминает, что две последние зимы в Европе были теплыми. Нынешний отопительный сезон, по его словам, пока «близок к нормальному». В случае возвращения к «нормальным» температурам на протяжении всей зимы спрос на газ в Европе может вырасти на 20-25 млрд куб. м, подсчитал аналитик. Цены на газ в таком сценарии превысят $600 за 1000 куб. м, прогнозирует он. К февралю-марту котировки вернутся к уровню $350 за 1000 куб. м, прогнозирует Смит.