Стоимость газа в ЕС достигла максимального значения почти за год

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине котировки достигли нового абсолютного максимума в $3900 за 1000 куб. м. Цена относительно быстро опустилась в район $1100 за 1000 куб м, но оставалась волатильной в течение года. Так, в августе на фоне снижения поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» котировки вновь перешли к росту, хотя уже и не достигли мартовских максимумов. С декабря 2022 г. и на протяжении всего 2023 г. цены на газ в ЕС стабильно падали.