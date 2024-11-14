«Газпром» обошел «Сургутнефтегаз» в борьбе за участок в Якутии

«Газпром» обошел «Сургутнефтегаз» в борьбе за участок в ЯкутииИтоговая сумма платежа более чем в 180 раз превысила стартовую цену на аукционе
Структура «Газпрома» – «Газпром добыча Ноябрьск» выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Западно-Ленском нефтегазовом участке в Якутии. Об этом сообщил 13 ноября «Ведомостям» представитель Минприроды.
По итогам торгов «дочка» «Газпрома» заплатит за право пользования участком 1,86 млрд руб. при стартовой цене лота 10,3 млн руб. То есть итоговая цена актива более чем в 180 раз превысила его начальную стоимость. За участок с «Газпромом» боролись «Сургутнефтегаз» и несколько небольших компаний. Это подконтрольная «Праймери групп» Георгия Куприянова «Энергия Восточной Сибири», а также «Истсиб геологоразведка» (владеет кипрская Eastsib Holding Company) и компания «Якутия», принадлежащая одноименной катарской компании.