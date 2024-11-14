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«Газпром» обошел «Сургутнефтегаз» в борьбе за участок в Якутии

Итоговая сумма платежа более чем в 180 раз превысила стартовую цену на аукционе
Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

Структура «Газпрома» – «Газпром добыча Ноябрьск» выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Западно-Ленском нефтегазовом участке в Якутии. Об этом сообщил 13 ноября «Ведомостям» представитель Минприроды.

По итогам торгов «дочка» «Газпрома» заплатит за право пользования участком 1,86 млрд руб. при стартовой цене лота 10,3 млн руб. То есть итоговая цена актива более чем в 180 раз превысила его начальную стоимость. За участок с «Газпромом» боролись «Сургутнефтегаз» и несколько небольших компаний. Это подконтрольная «Праймери групп» Георгия Куприянова «Энергия Восточной Сибири», а также «Истсиб геологоразведка» (владеет кипрская Eastsib Holding Company) и компания «Якутия», принадлежащая одноименной катарской компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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