«Газпром» обошел «Сургутнефтегаз» в борьбе за участок в Якутии

По итогам торгов «дочка» «Газпрома» заплатит за право пользования участком 1,86 млрд руб. при стартовой цене лота 10,3 млн руб. То есть итоговая цена актива более чем в 180 раз превысила его начальную стоимость. За участок с «Газпромом» боролись «Сургутнефтегаз» и несколько небольших компаний. Это подконтрольная «Праймери групп» Георгия Куприянова «Энергия Восточной Сибири», а также «Истсиб геологоразведка» (владеет кипрская Eastsib Holding Company) и компания «Якутия», принадлежащая одноименной катарской компании.