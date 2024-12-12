Власти Приднестровья пригрозили отключить электричество Молдавии

Власти Приднестровья пригрозили отключить электричество МолдавииЭто связано с транзитом российского газа через Украину
Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из России, заявил «Ведомостям» депутат верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
По его словам, указ президента Приднестровья Вадима Красносельского о чрезвычайном положении в экономике связан с кризисом вокруг транзита российского газа через Украину, который образовался в силу того, что Молдавия сознательно срывает переговоры с Москвой о продолжении поставок топлива по украинскому маршруту после 2024 г. «Поэтому и вводится ЧП в экономике. Пока на 30 суток. Через месяц будет уже январь 2025-го. А за это время многое определится», – объясняет депутат.
Жители Приднестровья осознают сложность ситуации и ожидают возобновления контракта между «Газпромом» и «Молдовагазом», либо снабжения через «Турецкий поток», добавил Сафонов.
11 декабря в ПМР было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок газа, которые потенциально могут прекратиться после 31 декабря 2024 г. Тогда истекает срок пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. От прекращения транзита газа через украинскую территорию пострадает и Молдавия. 11 декабря правительство страны решило ввести режим ЧП с 16 декабря сроком на 60 дней. Соответствующий документ уже передан в парламент, сказал премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
27 ноября «Газпром» предложил Кишиневу начать переговоры с Киевом о сохранении транзита газа в Приднестровье после Нового года, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. По его словам, для Молдавии «это был бы самый легкий путь [продолжение транзита], но мы понимаем, что решение не может быть принято быстро».