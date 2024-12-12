Власти Приднестровья пригрозили отключить электричество Молдавии

По его словам, указ президента Приднестровья Вадима Красносельского о чрезвычайном положении в экономике связан с кризисом вокруг транзита российского газа через Украину, который образовался в силу того, что Молдавия сознательно срывает переговоры с Москвой о продолжении поставок топлива по украинскому маршруту после 2024 г. «Поэтому и вводится ЧП в экономике. Пока на 30 суток. Через месяц будет уже январь 2025-го. А за это время многое определится», – объясняет депутат.