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Власти Приднестровья пригрозили отключить электричество Молдавии

Это связано с транзитом российского газа через Украину
Ведомости

Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из России, заявил «Ведомостям» депутат верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

По его словам, указ президента Приднестровья Вадима Красносельского о чрезвычайном положении в экономике связан с кризисом вокруг транзита российского газа через Украину, который образовался в силу того, что Молдавия сознательно срывает переговоры с Москвой о продолжении поставок топлива по украинскому маршруту после 2024 г. «Поэтому и вводится ЧП в экономике. Пока на 30 суток. Через месяц будет уже январь 2025-го. А за это время многое определится», – объясняет депутат.

Жители Приднестровья осознают сложность ситуации и ожидают возобновления контракта между «Газпромом» и «Молдовагазом», либо снабжения через «Турецкий поток», добавил Сафонов. 

11 декабря в ПМР было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок газа, которые потенциально могут прекратиться после 31 декабря 2024 г. Тогда истекает срок пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. От прекращения транзита газа через украинскую территорию пострадает и Молдавия. 11 декабря правительство страны решило ввести режим ЧП с 16 декабря сроком на 60 дней. Соответствующий документ уже передан в парламент, сказал премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

27 ноября «Газпром» предложил Кишиневу начать переговоры с Киевом о сохранении транзита газа в Приднестровье после Нового года, сообщил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. По его словам, для Молдавии «это был бы самый легкий путь [продолжение транзита], но мы понимаем, что решение не может быть принято быстро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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