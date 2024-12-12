Приднестровье на пороге коллапса из-за ожидаемых перебоев с газом

Приднестровье на пороге коллапса из-за ожидаемых перебоев с газомМолдавия тоже готовится к прекращению его поставок через Украину
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 11 декабря было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок газа, которые потенциально могут прекратиться после 31 декабря 2024 г. Именно тогда истекает срок пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Киев уже не раз сообщал, что не намерен продлевать договор. В октябре это подтвердил премьер Украины Денис Шмыгаль, предложив странам, зависящим от поставок российского газа, «диверсифицировать» свои источники энергоносителей.
Чрезвычайное экономическое положение было введено указом президента ПМР и одобрено верховным советом. Согласно ему, в республике принимаются решения по рационализации потребления природного газа и других энергоресурсов, создаются условия для формирования государственного резерва энергоресурсов и устанавливается особый порядок по их закупке. Приоритетными для финансирования признаются мероприятия, обеспечивающие сохранение жизни и здоровья граждан. Молдавская ГРЭС, снабжающая правобережную Молдавию электроэнергией на 80%, продолжит ее поставки. Как заявил президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский, в случае отсутствия природного газа ее ждет «сложнейшая ситуация».
Перед ПМР стоит задача обеспечить теплом более 150 школ, такое же количество детских садов, а также дома престарелых и пенитенциарные заведения. При этом альтернатива транзиту газа через Украину все же есть – это поставки через Молдавию, Румынию, Болгарию и Турцию, а туда – из России по «Турецкому потоку». По словам Красносельского, дефицита в вариантах возобновления поставок после 31 декабря нет, но договоренностей тоже нет. Их должна заключать компания «Молдовагаз» (см. врез), активности которой пока не видно. При этом Молдавская ГРЭС, по словам президента, обладает запасами угля на 50 дней функционирования. Для Приднестровья российский газ – это основа экономики. Его в страну поступает 2 млрд куб. м в год, часть идет на работу Молдавской ГРЭС. Если газ прекратит поступать в непризнанную республику, это парализует работу большинства предприятий, а подавляющее большинство населения останется без тепла, газа и с ограниченным электроснабжением.
Что такое «Молдавгаз»
«Молдовагаз» – совместное предприятие «Газпрома« и правительства Молдавии, созданное в 1999 г. «Газпрому» принадлежат 50% акций компании, 35,33% – правительству Молдавии, 13,44% – комитету по управлению имуществом Приднестровья, оставшиеся 1,23% – миноритариям. Компания занимается импортом газа в Молдавию и Приднестровье, а также его транспортировкой и газораспределением.
От прекращения транзита газа через украинскую территорию пострадает и Молдавия. 11 декабря правительство страны решило ввести режим чрезвычайного положения с 16 декабря сроком на 60 дней. Соответствующий документ уже передан в парламент, сказал премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Ранее он отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и заявил, что сам возглавит минэнерго. Примечательно, что Парликов был отправлен в отставку вскоре после визита его в Санкт-Петербург, где он провел неудачные переговоры с «Газпромом». По словам молдавского премьера, прекращение поставок российского газа в Приднестровье крайне отрицательно скажется на Молдавии и приведет к гуманитарному кризису – например, начнутся перебои со снабжением водой.
Возможность достижения какой-либо договоренности между Кишиневом и «Газпромом» осложняет вопрос о размере существующей задолженности: Молдавия отказывается признавать $709 млн, а вместо этого согласна на выплату только малой части долга общей суммой в $8,6 млн.
В частности, по итогам ноябрьского визита в Россию Парликов выразил свое мнение, что «Газпром» увязывает дальнейшие поставки газа в Молдавию (через альтернативный маршрут «Турецкий поток») с выплатой Кишиневом долга за газ в $709 млн. Из них $433 млн – само тело долга, а остальная сумма – пеня за просрочку платежей. Молдавия, в свою очередь, провела аудит еще в 2023 г., который российская сторона не признает. По его итогам Парликов говорил, что не было обнаружено документов, свидетельствующих о долге в $709 млн. При этом молдавский министр допустил их теоретическое существование.
Депутат верховного совета ПМР Олег Василатий заявил «Ведомостям», что режим ЧП нужен республике, чтобы подготовиться и – самое главное – в случае необходимости реализовать мероприятия, которые помогут обеспечить регион энергетически при отсутствии газа. Но, по словам парламентария, при подобном сценарии просто невозможно будет обеспечить значительное число коммунальных услуг. При этом Василатий напоминает, что кроме Молдавской ГРЭС, способной работать на угле, в Приднестровье есть Дубоссарская ГЭС.
В последние годы Приднестровью газ фактически доставался бесплатно, а за счет него вырабатывалась электроэнергия на Молдавской ГРЭС и Молдавия получала ее дешево, говорит профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Молдавия и Приднестровье в этом смысле зависят друг от друга. Если же транзит российского газа через Украину будет прекращен, то это будет очень критично для ПМР. Но подобный кризис повторяется из года в год и ранее традиционно Молдавия договаривалась с «Газпромом», напоминает Харитонова.
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отмечает, что, по данным европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), последние месяцы поставки газа в Молдавию через Украину в среднем составляли около 5,2 млн куб. м в сутки, что эквивалентно годовому импорту в 1,9 млрд куб. м. Это соответствует поставкам в Приднестровье, говорит он. Потребители на правом берегу Днестра c декабря 2022 г. получают топливо от госкомпании Energocom, которая покупает его на спотовом рынке. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков при этом обращает внимание, что расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС на 2/3 обеспечивает потребности Молдавии в электроэнергии. «Надежность поставок в Приднестровье для Молдавии даже важнее, чем в другие свои регионы», – считает он.
Основной альтернативой для Молдавии (в том числе для Приднестровья), по словам Кауфмана, является импорт российского газа через «Турецкий поток» по территории Болгарии и Румынии с использованием Трансбалканского газопровода и газопровода Яссы – Унгены. Препятствием для этого может стать ограниченная мощность газопровода Яссы – Унгены, всего 1,5 млрд куб. м в год, предупреждает эксперт. Поставки по Трансбалканскому газопроводу также при этом требуют транзита через Украину, напоминает Юшков.
Другими вариантами являются переход на азербайджанский газ и импорт сжиженного природного газа через территорию других стран региона (например, через Болгарию), считает Кауфман. Юшков добавляет, что для поставок российского газа в Молдавию может быть использована схема, при которой право собственности на газ для Молдавии будет передаваться на границе России и Украины или Украины и Румынии. Еще один вариант – покупка российского газа из «Турецкого потока» через посредников, но цена такого топлива будет выше, указывает он.
Импорт угля логистически является намного более простым, а дефицита на мировом рынке сейчас не наблюдается, отмечает Кауфман.
Переход Молдавской ГРЭС на уголь – это очень временная и труднореализуемая мера, не способная стать полноценной заменой газовым поставкам в долгосрочной перспективе. Уголь – это скорее аварийный вариант, который может продержать систему в работоспособном состоянии ограниченное время, но не решает проблему электроснабжения в долгосрочной перспективе, говорит президент фонда «Институт энергетики и финансов» Марсель Салихов.