Приднестровье на пороге коллапса из-за ожидаемых перебоев с газом

Перед ПМР стоит задача обеспечить теплом более 150 школ, такое же количество детских садов, а также дома престарелых и пенитенциарные заведения. При этом альтернатива транзиту газа через Украину все же есть – это поставки через Молдавию, Румынию, Болгарию и Турцию, а туда – из России по «Турецкому потоку». По словам Красносельского, дефицита в вариантах возобновления поставок после 31 декабря нет, но договоренностей тоже нет. Их должна заключать компания «Молдовагаз» (см. врез), активности которой пока не видно. При этом Молдавская ГРЭС, по словам президента, обладает запасами угля на 50 дней функционирования. Для Приднестровья российский газ – это основа экономики. Его в страну поступает 2 млрд куб. м в год, часть идет на работу Молдавской ГРЭС. Если газ прекратит поступать в непризнанную республику, это парализует работу большинства предприятий, а подавляющее большинство населения останется без тепла, газа и с ограниченным электроснабжением.