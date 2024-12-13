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Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения транзита газа из РФ

Ведомости

Законное решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США против Газпромбанка было найдено, сейчас решаются юридические детали. Об этом в видеообращении рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, запись опубликована на его странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он пояснил, что в этом году Венгрия получила по маршруту «Турецкий поток» более 7 млрд куб. м природного газа. Введя санкции против Газпромбанка, администрация США создала сложную ситуацию в регионе, сказал министр. Дело в том, что Венгрия платит за российский газ через Газпромбанк, и Болгария получает деньги за его транзит через этот банк. Однако сторонам все же удалось найти выход из ситуации.

«Эта проблема решена, нам удалось найти законное финансовое решение», – сказал Сийярто, не вдаваясь в детали этого решения.

21 ноября США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка. В черный список попали также шесть иностранных «дочек» организации – филиалы в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и две структуры на Кипре.

Газпромбанк играет ключевую роль в расчетах за газ с недружественными странами с весны 2022 г. Импортеры должны открывать два специальных счета типа «К» в уполномоченном банке – Газпромбанке: рублевый и валютный. Оплата производится с помощью зачисления евро или долларов на валютный счет. После этого Газпромбанк продает валюту на Московской бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя. Право собственности на газ возникает у покупателя только после зачисления рублей на счет «Газпрома» (тоже открывается в Газпромбанке).

Сийярто в декабре сообщил, что санкции США затронули Венгрию по четырем ответвлениям платежей. Это транзакции за поставки российского ядерного топлива для АЭС в Пакше, транзит газа по территории двух соседних стран, а также покупка газа по контрактам с «Газпромом». 3 декабря Сийярто заявил, что Будапешт и Москва нашли выход уже по трем из четырех проблем, возникших в связи с введением санкций США против Газпромбанка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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