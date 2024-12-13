Венгрия и Болгария нашли решение для продолжения транзита газа из РФ

Он пояснил, что в этом году Венгрия получила по маршруту «Турецкий поток» более 7 млрд куб. м природного газа. Введя санкции против Газпромбанка, администрация США создала сложную ситуацию в регионе, сказал министр. Дело в том, что Венгрия платит за российский газ через Газпромбанк, и Болгария получает деньги за его транзит через этот банк. Однако сторонам все же удалось найти выход из ситуации.