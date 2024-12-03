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Россия и Венгрия смогли обойти ряд возникших после санкций США трудностей

Ведомости

Будапешт и Москва нашли выход уже по трем из четырех проблем, возникших в связи с введением санкций США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента, видео с мероприятия он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сийярто отметил, что решение США ввести новые санкции серьезно затронуло Венгрию по четырем ответвлениям платежей, которые до последнего времени проводились через Газпромбанк. Это транзакции за поставки российского ядерного топлива для АЭС в Пакше, транзит газа по территории двух соседних стран, а также покупка газа по контрактам с «Газпромом».

Министр уточнил, что 2 декабря разговор на эту тему состоялся в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и представителями крупных российских энергетических компаний.

«Мы нашли решения по трем вопросам из четырех. В одном случае у нас уже есть юридическая подоплека для двух вариантов, из которых выберем лучший», – заключил глава МИД.

30 августа «Ведомости» писали о встрече министра иностранных дел Венгрии с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге для обсуждения поставок российского газа в страну. Сийярто напомнил, что 1 октября начинается отопительный сезон, и подчеркнул, что сотрудничество с РФ – залог энергетической безопасности Венгрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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