Россия и Венгрия смогли обойти ряд возникших после санкций США трудностей

Будапешт и Москва нашли выход уже по трем из четырех проблем, возникших в связи с введением санкций США против Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента, видео с мероприятия он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .