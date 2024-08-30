Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с главой «Газпрома» Миллером поставки газа

Сийярто прибыл в Санкт-Петербург 30 августа для обсуждения вопросов энергобезопасности. 29 августа Сийярто заявил, что Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. По его словам, она препятствует примерно трети импорта российской нефти. Его поддержал государственный секретарь по международным связям Золтан Ковач, при этом отметив, что аналогичная ситуация складывается в Словакии. Там действия Украины затронули почти 45% импорта российской нефти.