Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с главой «Газпрома» Миллером поставки газа
Как сообщил Сийярто, ему потребовалось мужество, чтобы написать, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией. По мнению главы МИДа, сейчас нельзя гарантировать энергетическую безопасность Венгрии без газа из России.
Глава венгерского ведомства напомнил, что 1 октября наступит новый газовый год, а вместе с ним и отопительный сезон. Также глава МИДа отметил, что сотрудничество с РФ – залог безопасности Венгрии.
Сийярто прибыл в Санкт-Петербург 30 августа для обсуждения вопросов энергобезопасности. 29 августа Сийярто заявил, что Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. По его словам, она препятствует примерно трети импорта российской нефти. Его поддержал государственный секретарь по международным связям Золтан Ковач, при этом отметив, что аналогичная ситуация складывается в Словакии. Там действия Украины затронули почти 45% импорта российской нефти.