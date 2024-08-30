Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург для обсуждения вопросов энергобезопасности

Украина ограничила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию 17 июля. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснял это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО. 22 августа стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по обеспечению транспортировки российской нефти через Украину. Венгрия предложила заключить договор о транзите нефти от российско-украинской границы.