Глава МИД Венгрии прибыл в Петербург для обсуждения вопросов энергобезопасности
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург, следует из публикаций на его странице в соцсети Facebook (входит в Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Надежность энергоснабжения – это вопрос национальной безопасности! Поэтому направляемся в Санкт-Петербург», – написал он.
Украина ограничила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию 17 июля. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснял это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО. 22 августа стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL готова взять на себя риски по обеспечению транспортировки российской нефти через Украину. Венгрия предложила заключить договор о транзите нефти от российско-украинской границы.
29 августа Сийярто заявил, что Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. По его словам, она препятствует примерно трети импорта российской нефти. Его поддержал государственный секретарь по международным связям Золтан Ковач, при этом отметив, что аналогичная ситуация складывается в Словакии. Там действия Украины затронули почти 45% импорта российской нефти.