Сийярто: Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии

Украина ограничила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию 17 июля. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснял это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО. В конце июля Сийярто заявлял, что Еврокомиссия не сделала ничего, чтобы решить проблему запрета Украиной транзита российской нефти в Венгрию и Словакию. По его мнению, это может указывать либо на слабость этой структуры, либо на сознательный шантаж со стороны Брюсселя.