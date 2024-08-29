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Сийярто: Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии

Ведомости

Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, препятствуя примерно трети импорта российской нефти республикой, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Его слова привел в соцсети X государственный секретарь по международным связям, международный представитель кабинета премьер-министра республики Золтан Ковач.

Ковач отметил, что министр «выразил серьезную обеспокоенность» из-за действий Украины, которые угрожают национальной безопасности Венгрии и Словакии из-за блокировки транзита нефти российской компании «Лукойл».

«Министр отметил, что, юридически препятствуя примерно трети импорта российской нефти Венгрией, Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Аналогичная ситуация сложилась и в Словакии, где действия Украины затронули почти 45% импорта российской нефти», – сказал Ковач.

По словам Сийярто, переговоры с российскими поставщиками и украинскими операторами продолжаются.

Украина ограничила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию 17 июля. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснял это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО. В конце июля Сийярто заявлял, что Еврокомиссия не сделала ничего, чтобы решить проблему запрета Украиной транзита российской нефти в Венгрию и Словакию. По его мнению, это может указывать либо на слабость этой структуры, либо на сознательный шантаж со стороны Брюсселя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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