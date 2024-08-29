Сийярто: Украина угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии
Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, препятствуя примерно трети импорта российской нефти республикой, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Его слова привел в соцсети X государственный секретарь по международным связям, международный представитель кабинета премьер-министра республики Золтан Ковач.
Ковач отметил, что министр «выразил серьезную обеспокоенность» из-за действий Украины, которые угрожают национальной безопасности Венгрии и Словакии из-за блокировки транзита нефти российской компании «Лукойл».
«Министр отметил, что, юридически препятствуя примерно трети импорта российской нефти Венгрией, Украина ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии. Аналогичная ситуация сложилась и в Словакии, где действия Украины затронули почти 45% импорта российской нефти», – сказал Ковач.
По словам Сийярто, переговоры с российскими поставщиками и украинскими операторами продолжаются.
Украина ограничила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию 17 июля. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснял это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО. В конце июля Сийярто заявлял, что Еврокомиссия не сделала ничего, чтобы решить проблему запрета Украиной транзита российской нефти в Венгрию и Словакию. По его мнению, это может указывать либо на слабость этой структуры, либо на сознательный шантаж со стороны Брюсселя.