Что значат новые санкции США против российских банков

Газпромбанк, которому с февраля 2022 г. удавалось избегать попадания в санкционный, черный, список США, все же оказался в нем: Штаты ввели блокирующие санкции против банка 21 ноября. В SDN-лист попали также шесть иностранных «дочек» Газпромбанка – филиалы в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и две структуры на Кипре. До этого дня против банка санкции ввели только Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.