Что значат новые санкции США против российских банков

Что значат новые санкции США против российских банковВновь возрастет значимость альтернативных способов расчетов, в том числе за российский газ
Газпромбанк, которому с февраля 2022 г. удавалось избегать попадания в санкционный, черный, список США, все же оказался в нем: Штаты ввели блокирующие санкции против банка 21 ноября. В SDN-лист попали также шесть иностранных «дочек» Газпромбанка – филиалы в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и две структуры на Кипре. До этого дня против банка санкции ввели только Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Всего 21 ноября под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. Среди банков – «Еврофинанс Моснарбанк», банк Дом.РФ, «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др.
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