Мэры молдавских городов потребовали компенсаций за рост тарифов

По его словам, люди вынуждены экономить, чтобы ежемесячно оплачивать счета. Мэр рекомендовал правительству найти решение, чтобы граждане могли оплачивать их частями в течение года и покрыть рост тарифов за счет государственных средств, чтобы у потребителей не было повышенных счетов в холодное время. Чебан также предложил не отключать газ и электричество гражданам и экономическим агентам, если у них накопились долги по счетам. В противном случае есть риск, что люди останутся без жизненно важных услуг или без средств на повседневную жизнь, указал мэр.