Мэры молдавских городов потребовали компенсаций за рост тарифов

Мэры молдавских городов потребовали компенсаций за рост тарифовОни пожаловались, что в стране подорожали электричество и отопление
Мэр Кишинева Иван Чебан потребовал у властей компенсировать населению рост тарифов, связанный с энергетическим кризисом, – в стране увеличилась стоимость отопления и электричества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«После столь значительного повышения тарифов вырастут цены на все товары и услуги. Тем временем власти ПДС [правящая партия "Действие и солидарность"] «кормят» людей популистскими заявлениями о том, что все вокруг виноваты, кроме них самих. Из совета экономить деньги они превратили ситуацию в необходимость», – подчеркнул Чебан.
По его словам, люди вынуждены экономить, чтобы ежемесячно оплачивать счета. Мэр рекомендовал правительству найти решение, чтобы граждане могли оплачивать их частями в течение года и покрыть рост тарифов за счет государственных средств, чтобы у потребителей не было повышенных счетов в холодное время. Чебан также предложил не отключать газ и электричество гражданам и экономическим агентам, если у них накопились долги по счетам. В противном случае есть риск, что люди останутся без жизненно важных услуг или без средств на повседневную жизнь, указал мэр.
Мэр города Бельцы Александр Петков на странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) потребовал от правительства мер по компенсации городу ущерба, который был допущен в результате «некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности» Молдавии.
30 декабря Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, объявила о планах прекратить поставки электроэнергии на правый берег Днестра с 1 января. Власти республики ввели режим чрезвычайного происшествия в энергетике с 16 декабря, предупреждая о риске гуманитарного кризиса и возможном дефиците электроэнергии. Ситуация осложнилась из-за решения «Газпрома» о сокращении поставок газа в Молдавию с 1 января из-за долгов «Молдовагаза», а также в связи с прекращением транзита газа через Украину, откуда молдавская сторона получала российское топливо.
2 января ТАСС сообщил, что поставщики электроэнергии в Молдавии инициировали двукратный рост тарифов после прекращения подачи газа из России и переключения на поставки электроэнергии из Румынии. Обслуживающая порядка 70% потребителей страны компания Premier Energy запросила увеличение тарифа с 2,34 до 5,13 лея ($0,27) за 1 кВтч. А обслуживающая потребителей севера страны Furnizarea Energiei Electrice Nord – с 2,84 до 4,53 лея ($0,24) за 1 кВтч.