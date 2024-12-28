Оппозиция Молдавии призвала собрать кабмин на фоне прекращения поставок газа

В тот же день жителей Приднестровья предупредили о возможных временных отключениях газоснабжения с 28 декабря. Там отметили, что отключение не затронет объекты агропромышленного комплекса, котельные для социальных учреждений, а также объекты общепита и торговли продуктами питания в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и др.