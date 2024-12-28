Оппозиция Молдавии призвала собрать кабмин на фоне прекращения поставок газа
Партия социалистов Молдавии (входит в оппозиционный блок коммунистов и социалистов в парламенте, занимает 18 мест) призвала собрать кабмин из-за прекращения поставок российского газа. Заявление опубликовано на сайте партии.
«В этих условиях партия социалистов Республики Молдовы просит: немедленный созыв внеочередного заседания правительства с участием представителей АО “Молдовагаз” для определения путей решения долговой проблемы», – говорится в сообщении.
Кроме того, в партии требуют расследования причин, приведших к накоплению долгов «Молдовагазом», возобновления конструктивного диалога с российской стороной по восстановлению поставок газа и «предотвращению гуманитарной катастрофы».
Социалистическая партия отмечает, что отсутствие поставок на фоне наступления холодного сезона «ставит под угрозу здоровье и жизнь сотен тысяч молдаван, особенно уязвимых категорий – пожилых людей, семей с детьми и сельских жителей».
«Это прямое следствие безответственной политики нынешнего правительства, которое вместо того, чтобы найти пути решения долговой проблемы и гарантировать энергетическую безопасность страны, игнорирует проблемы, напрямую затрагивающие жизнь граждан», – считают в политической организации.
В тот же день жителей Приднестровья предупредили о возможных временных отключениях газоснабжения с 28 декабря. Там отметили, что отключение не затронет объекты агропромышленного комплекса, котельные для социальных учреждений, а также объекты общепита и торговли продуктами питания в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и др.