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Оппозиция Молдавии призвала собрать кабмин на фоне прекращения поставок газа

Ведомости

Партия социалистов Молдавии (входит в оппозиционный блок коммунистов и социалистов в парламенте, занимает 18 мест) призвала собрать кабмин из-за прекращения поставок российского газа. Заявление опубликовано на сайте партии.

«В этих условиях партия социалистов Республики Молдовы просит: немедленный созыв внеочередного заседания правительства с участием представителей АО “Молдовагаз” для определения путей решения долговой проблемы», – говорится в сообщении.

Кроме того, в партии требуют расследования причин, приведших к накоплению долгов «Молдовагазом», возобновления конструктивного диалога с российской стороной по восстановлению поставок газа и «предотвращению гуманитарной катастрофы».

Социалистическая партия отмечает, что отсутствие поставок на фоне наступления холодного сезона «ставит под угрозу здоровье и жизнь сотен тысяч молдаван, особенно уязвимых категорий – пожилых людей, семей с детьми и сельских жителей».

«Это прямое следствие безответственной политики нынешнего правительства, которое вместо того, чтобы найти пути решения долговой проблемы и гарантировать энергетическую безопасность страны, игнорирует проблемы, напрямую затрагивающие жизнь граждан», – считают в политической организации.

28 декабря российский «Газпром» объявил, что предупредил АО «Молдовагаз» об ограничении поставок природного газа в Молдавию до 0 куб. м в сутки с 1 января 2025 г. Решение связано с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, заявили в компании.

В тот же день жителей Приднестровья предупредили о возможных временных отключениях газоснабжения с 28 декабря. Там отметили, что отключение не затронет объекты агропромышленного комплекса, котельные для социальных учреждений, а также объекты общепита и торговли продуктами питания в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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