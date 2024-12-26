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Путин заявил о готовности России поставлять газ в Европу через Польшу

Договор на транзит топлива с Украиной заканчивается в 2024 году, Киев отказался от его продления
Екатерина Щербинина
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Россия никогда не отказывалась поставлять газ в Европу и готова осуществлять поставки. В частности, топливо могло бы быть направлено через Польшу, если бы республика не закрыла маршрут Ямал – Европа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам саммита Высшего евразийского экономического совета.

«Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

Но сейчас из-за позиции Киева невозможно за несколько дней до Нового года заключить контракт на транзит газа через территорию Украины взамен договора, прекращающего свое действие в декабре 2024 г., отметил президент. Он предупредил, что на фоне остановки поставок цены на газ в Европе вырастут.

Путин также добавил, что Россия готова поставлять газ через территорию Польши, но необходимо решение от самой республики.

«Польша закрыла маршрут через свою территорию – там же действующий маршрут, никто его не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить – и все, и пойдет через территорию Польши. Называется [маршрут] Ямал – Европа, проходит ровно через территорию Польши. Пожалуйста, включите завтра, и мы будем поставлять», – сказал президент.

Власти Украины неоднократно заявляли, что на фоне продолжающегося вооруженного конфликта с РФ не станут продлевать договор с «Газпромом» о транзите газа. В частности, об этом говорили председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов, министр энергетики Украины Герман Галущенко и премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В августе 2024 г. об этом заявил и президент республики Владимир Зеленский. 

Транзит по Украине – один из двух маршрутов экспорта российского газа в Европу. Второй – поставки по одной из двух веток газопровода «Турецкий поток» и через продолжение этого трубопровода на Балканском полуострове. По газотранспортной системе (ГТС) Украины прокачка осуществляется в страны Центральной и Западной Европы (сейчас – в Австрию, Словакию и Венгрию), а также в Молдавию.

Пока действующее транзитное соглашение с Украиной предусматривает, что «Нафтогаз» бронирует необходимые для транспортировки газа мощности ГТС. По условиям контракта «Газпром» должен был прокачивать в Европу (ЕС и Молдавию) через территорию Украины в 2020 г. 65 млрд куб. м, а с 2021 г. – ежегодно по 40 млрд куб. м газа (109,5 млн куб. м в сутки). Согласно условиям соглашения, в 2021–2024 гг. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год. Путин на пресс-подходе заявил, что Россия все еще сохраняет транзит не менее 14 млн куб. м газа в сутки через территорию Украины и оплачивает его.

Что касается маршрута Ямал – Европа, то его протяженность составляет свыше 2000 км, трубопровод идет от российского Торжка по территории Белоруссии и Польши до германского Франкфурта-на-Одере. Мощность достигает 33 млрд куб. м в год, или 100 млн куб. м в сутки. Europol Gaz – совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG, которое является собственником польского участка газопровода. В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление из-за включения компании в санкционный список. В ответ Россия запретила платежи в адрес Europol Gaz. В итоге «Газпром» 11 мая 2022 г. потерял возможность использовать Ямал – Европу для экспорта газа.

Несмотря на все введенные санкции против России со стороны США и Европы, российский газ остается самым выгодным как с точки зрения логистики, так и цены, заявил в конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак. Это подтверждают объективные данные, отметил политик: объемы поставок российского газа в Европу за 2024 г. достигли 50 млрд куб. м, что примерно на 18–20% выше, чем в прошлом году.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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