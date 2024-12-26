Путин заявил о готовности России поставлять газ в Европу через Польшу

Пока действующее транзитное соглашение с Украиной предусматривает, что «Нафтогаз» бронирует необходимые для транспортировки газа мощности ГТС. По условиям контракта «Газпром» должен был прокачивать в Европу (ЕС и Молдавию) через территорию Украины в 2020 г. 65 млрд куб. м, а с 2021 г. – ежегодно по 40 млрд куб. м газа (109,5 млн куб. м в сутки). Согласно условиям соглашения, в 2021–2024 гг. «Газпром» должен платить за транзит около $1,25 млрд в год. Путин на пресс-подходе заявил, что Россия все еще сохраняет транзит не менее 14 млн куб. м газа в сутки через территорию Украины и оплачивает его.