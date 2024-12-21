Как Венгрия и Турция добились исключения из санкций США для Газпромбанка

Как Венгрия и Турция добились исключения из санкций США для ГазпромбанкаПослабления для покупки газа также могут получить и другие клиенты банка в Европе
Турция стала второй после Венгрии страной, получившей исключение из ноябрьских санкций минфина США для Газпромбанка (ГПБ), через который идут расчеты зарубежных потребителей российского газа – преимущественно недружественных стран. Об этом утром 20 декабря заявил Bloomberg турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар. По его словам, это произошло после серии переговоров с американскими официальными лицами, но деталей механизма исключений он не раскрыл. В минфине США пока не подтверждали информацию об исключениях.
Американское финансовое ведомство ввело санкции против ГПБ 21 ноября, внеся банк в SDN-список управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций). С весны 2022 г., согласно указу президента России Владимира Путина, в ответ на западные санкции исключительно через ГПБ ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами. В число недружественных, согласно соответствующему правительственному списку, входят все страны ЕС, включая Венгрию, но не входит Турция.
В ответ на американские санкции против ГПБ и затруднения с расчетами 19 декабря Путин своим указом дал иностранным покупателям газа отсрочку по исполнению оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 г. В этот срок должны были быть приняты меры «по смягчению или отмене ограничительных мер против Газпромбанка».
О том, что Турция во время визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Анкару в середине месяца просила США смягчить санкции против ГПБ, сообщала еще 14 декабря со ссылкой на источники турецкая газета Hürriyet. А до этого, 30 ноября, Байрактар подчеркивал, что Турция выступает против санкций на российский газ, поскольку не сможет в среднесрочной перспективе заменить поставки из России. В 2023 г., по данным турецкого минэнерго, российский газ составил около половины импорта в страну, или 21,1 млрд куб. м, и только к сентябрю прошлого года стоил ей более $38 млрд. При этом, по данным источников Reuters, на фоне президентских и парламентских выборов в мае прошлого года, Анкара договорилась с Москвой также об отсрочке платежей за газ на $600 млн на 2024 г.
«Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. Для турецких нужд газ поставляется по «специальным ценам» согласно контракту 2023 г., срок которого истекает в 2025 г. Кроме того, 1 ноября министр энергетики Турции Байрактар заявил, что в 2025 г. турецкая энергетическая компания Botas и «Газпром» будут управлять торговой платформой в Стамбульском финансовом центре. Она должна стать основой для международного газового хаба, план которого обсуждается Путиным и турецким президентом Реджепом Эрдоганом последние три года.
Американцы продолжают поддерживать арабо-курдские формирования Союза демократических сил (СДС) в соседней с Турцией Сирии. Анкара считает СДС террористами, «филиалом» Рабочей партии Курдистана. Возможно, США непублично могли разменять продолжение своего присутствия на контролируемом СДС сирийском северо-востоке после падения власти президента Сирии Башара Асада в начале декабря на беспрепятственные поставки туркам российского газа, допускает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Алина Вернигора.
Она напомнила, что Анкара поддерживает участвовавшую в свержении Асада протурецкую Сирийскую национальную армию (СНА). Эта группировка противостоит сейчас сирийским курдам. Турция также действительно рассчитывает на перезагрузку в отношениях с американцами: говорит Вернигора.
Эксперт отметила позитивные сигналы в области военно-технического сотрудничества США и Турции вроде разрешения Вашингтона на использование закупленных у России ЗРК С-400. Подобное решение, если оно подтвердится официально из Вашингтона – хороший сигнал для турок, отметила Вернигора.
«Но при этом такие послабления несколько противоречат энергетическому курсу США, – признает востоковед. – Американцы пытаются весь мир "подсадить" на свои энергоносители, чему пример и сегодняшние угрозы избранного американского президента Дональда Трампа поднять [таможенные] тарифы европейцам, если те не будут покупать нефть и газ у США. Поэтому подобная уступка кажется крайне странной».
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков также допускает, что за послаблениями для Турции может стоять чувствительная для американцев ситуация в Сирии, а также успешные усилия лоббистов Анкары в Вашингтоне.
«С одной стороны, для Турции номинальное послабление в санкциях для ГПБ не было столь чувствительным, как для пользующихся им стран ЕС, – говорит Юшков. – Анкара не была обязана, согласно указу Путина, как дружественная страна, пользоваться этим каналом для оплаты. С другой стороны, у турецкой стороны было мало вариантов – в России почти не осталось банков, способных вести такие международные расчеты, и ГПБ до недавнего времени был одним из немногих. Сохранять этот путь туркам было удобно». Теперь же ситуация такова, что связываться с ГПБ даже не напрямую – это рисковать попасть под вторичные санкции, для смягчения чего, в сущности, и была введена соответствующая отсрочка платежей Москвой.
Из Турции российский газ далее идет по газотранспортной сети балканских стран, включая сначала входящую в ЕС Болгарию, а затем не входящую туда Сербию, в Венгрию. В соседние с ней страны ЕС, в частности, Словакию и Австрию, российский газ поступает через Украину, этот транзит прекратится в 2025 г. В августе «Ведомости» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) подсчитали, что поставки российского газа в страны Евросоюза по «Турецкому потоку» только в январе – июле 2024 г. выросли на 40,5% в годовом выражении до 9,26 млрд куб. м. По подсчетам ТАСС с опорой на тот же источник, а также данные «Газпрома». В январе-ноябре поставки трубопроводного российского газа в Европу 29,3 млрд куб м. (+15% к аналогичному периоду предыдущего года).
Как пояснил Юшков, подземное газовое хранилище (ПХГ) Венгрии иногда используется для поставок Сербии, но не для всего региона, и перетоков в Словакию и Чехию, как, правило, нет.
Получающие российский трубопроводный газ страны ЕС, согласно информации источников Bloomberg, еще в начале декабря обсуждали масштаб и формат послаблений в связи с санкциями против ГПБ. В частности, «власти и бизнес» ряда неназванных европейских стран на фоне того, что санкции против российской финансовой организации несут угрозу для безопасности поставок в регионе, предлагали сделать законным использование для платежей люксембургской «дочки» ГПБ GPB International. Этот банк также с ноября находится под санкциями США вместе с другими связанными с ГПБ организациями за рубежом.
В итоге первой страной, добившейся от США исключения из санкций для ГПБ, днем ранее, 19 декабря, стала Венгрия. Будапешт, как заявил в начале октября на полях газового форума в Санкт-Петербурге венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, за девять месяцев текущего года получил по «Турецкому потоку» в рамках действующего с 2021 по 2036 г. Москвой контракта более 5,7 млрд куб м российского газа. Это уже перекрыло поставки предыдущего года (5,6 млрд куб м.) и позволило уже к началу осени заполнить газохранилища на уровне 89%.
По последним данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в среднем по ЕС на 19 декабря ПХГ были заполнены на 77%. Всего, согласно словам Сиярто, до конца года Венгрия планирует получить 6,7 млрд куб. российского газа.
Возможно, американский финансовый регулятор учел крепкие отношения Трампа и венгерского премьера Виктора Орбана, особенно в свете участия последнего в попытках начать мирное урегулирование на Украине, допускает Юшков.
За неделю до послаблений со стороны минфина США 13 декабря, Сийярто заявил, что Венгрия и Болгария нашли «законное финансовое решение, удовлетворяющее как болгарских партнеров, так и нашу сторону и при этом не попадающее под санкции». Но София на момент публикации заметки не сообщала о послаблениях в ее адрес. Возможно, Сийярто имел в виду, что транзит на болгарском участке будет оплачивать Венгрия, а «Газпром» будет делать ей соответствующую скидку, полагает Юшков. Похожая схема произошла после блокировки киевским режимом поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Как замечает Юшков, самой Венгрии нужно будет запросить еще у санкционного регулятора США разъяснения, как исполнять исключения из-под санкций. В частности, может ли компания, зарегистрированная в Венгрии, оплатить поставку газа в другие страны ЕС, чтобы выступать как платежный агент и перечислять ГПБ деньги от именно словацких или австрийских фирм – покупателей российского газа. При этом он не исключил, что послабления от Вашингтона получат также получающие российский газ через «Турецкий поток» Австрия, Словакия, Румыния, Греция, а из не входящих в ЕС – Сербия и Северная Македония.
«Пока на сайте OFAC нет разъяснений, будут ли исключены в рамках санкций против ГПБ только венгерские и турецкие компании, будет ли касаться это исключение всех проводящих платежи через банк за газ компаний, как иногда делают американцы, непонятно, должны и смогут ли венгры помочь своим соседям таким образом», – заключил эксперт.