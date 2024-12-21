Как Венгрия и Турция добились исключения из санкций США для Газпромбанка

О том, что Турция во время визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Анкару в середине месяца просила США смягчить санкции против ГПБ, сообщала еще 14 декабря со ссылкой на источники турецкая газета Hürriyet. А до этого, 30 ноября, Байрактар подчеркивал, что Турция выступает против санкций на российский газ, поскольку не сможет в среднесрочной перспективе заменить поставки из России. В 2023 г., по данным турецкого минэнерго, российский газ составил около половины импорта в страну, или 21,1 млрд куб. м, и только к сентябрю прошлого года стоил ей более $38 млрд. При этом, по данным источников Reuters, на фоне президентских и парламентских выборов в мае прошлого года, Анкара договорилась с Москвой также об отсрочке платежей за газ на $600 млн на 2024 г.