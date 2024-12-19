Иностранным покупателям газа дали отсрочку на организацию работы с Газпромбанком

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов уточнил, что иностранным покупателям газа предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 г. Его слова подтвердил представитель Газпромбанка. Он дополнил, что отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком.