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Иностранным покупателям газа дали отсрочку на организацию работы с Газпромбанком

Документ будет действовать до апреля 2025 года
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об оплате иностранными покупателями российского природного газа в рублях. Средства должны будут начисляться на открытый поставщиком российский кредитный счет. Указ опубликован на сайте Кремля.

«До 1 апреля 2025 г. обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», – говорится в тексте указа.

Таким образом, президент внес поправки в указ от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Представитель Газпромбанка сообщил «Ведомостям», что с 1 апреля 2025 г. будет действовать исключительный порядок оплаты газа в соответствии с принятым указом президента на счета Газпромбанка.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов уточнил, что иностранным покупателям газа предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 г. Его слова подтвердил представитель Газпромбанка. Он дополнил, что отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком.

Ранее были внесены изменения в указ президента РФ, предусматривающие обязанность покупателей до снятия санкций с Газпромбанка самостоятельно приобретать российские рубли и переводить их в оплату поставок газа на счета «Газпрома» в Газпромбанке, напомнил Садыгов.

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, 19 декабря Путин заявил в ходе прямой линии, чтонового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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