Иностранным покупателям газа дали отсрочку на организацию работы с Газпромбанком

Иностранным покупателям газа дали отсрочку на организацию работы с ГазпромбанкомДокумент будет действовать до апреля 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплате иностранными покупателями российского природного газа в рублях. Средства должны будут начисляться на открытый поставщиком российский кредитный счет. Указ опубликован на сайте Кремля.
«До 1 апреля 2025 г. обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа считается надлежащим образом исполненным в случае зачисления средств в рублях на открытый российским поставщиком в российской кредитной организации рублевый счет», – говорится в тексте указа.
Таким образом, президент внес поправки в указ от 31 марта 2022 г. № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».
Представитель Газпромбанка сообщил «Ведомостям», что с 1 апреля 2025 г. будет действовать исключительный порядок оплаты газа в соответствии с принятым указом президента на счета Газпромбанка.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов уточнил, что иностранным покупателям газа предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 г. Его слова подтвердил представитель Газпромбанка. Он дополнил, что отсрочка представлена в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком.
Ранее были внесены изменения в указ президента РФ, предусматривающие обязанность покупателей до снятия санкций с Газпромбанка самостоятельно приобретать российские рубли и переводить их в оплату поставок газа на счета «Газпрома» в Газпромбанке, напомнил Садыгов.
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Кроме того, 19 декабря Путин заявил в ходе прямой линии, чтонового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет.