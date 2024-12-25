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Новак: поставки российского газа в Европу за год увеличились на 18-20%

Ведомости

Объемы поставок российского газа в Европу за 2024 г. достигли 50 млрд. куб. м, что примерно на 18-20% выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью каналу «Россия 24».

«Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18-20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 куб. м газа было поставлено», – сказал он.

Новак подчеркнул, что несмотря на все введенные санкции против России со стороны США и Европы, российский газ остается самым выгодным как с точки зрения логистики, так и цены. Вице-премьер считает, что российский газ остается качественным и востребованным продуктом по всему миру.

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам самого Фицо, встреча стала ответом Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. 20 декабря Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины не разрешит транзит газа, а затем направился в Москву.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина по просьбе Еврокомиссии предлагала Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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