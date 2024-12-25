Новак: поставки российского газа в Европу за год увеличились на 18-20%
Объемы поставок российского газа в Европу за 2024 г. достигли 50 млрд. куб. м, что примерно на 18-20% выше, чем в прошлом году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью каналу «Россия 24».
«Если посмотреть на объемы поставок в Европу, то они на 18-20% выше, чем в прошлом году, сумма трубопроводного газа и сжиженного природного газа. За 11 месяцев порядка 50 куб. м газа было поставлено», – сказал он.
Новак подчеркнул, что несмотря на все введенные санкции против России со стороны США и Европы, российский газ остается самым выгодным как с точки зрения логистики, так и цены. Вице-премьер считает, что российский газ остается качественным и востребованным продуктом по всему миру.
22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам самого Фицо, встреча стала ответом Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. 20 декабря Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины не разрешит транзит газа, а затем направился в Москву.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина по просьбе Еврокомиссии предлагала Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа.