В Приднестровье заявили о возможных отключениях газа с 28 декабря
Жителей Приднестровья предупредили о возможных временных отключениях газоснабжения с 28 декабря. Такие меры будут приняты в случае сокращения или прекращения поставок газа на территорию республики, сообщает Telegram-канал компании «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».
Там отметили, что отключение не затронет объекты агропромышленного комплекса, котельные для социальных учреждений, а также объекты общепита и торговли продуктами питания в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице, Каменке, Дубоссарах, Григориополе, Слободзее, Днестровске.
Чтобы продолжать получать газ, необходимо соблюдать ряд условий, подчеркнули в компании. В частности, объект не должен быть связан с подачей газа другим потребителям, а располагаться он должен в городе.
«Газ для других коммерческих нужд не будет поставляться», – говорится в сообщении.
С 16 декабря в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с ситуацией с поставками газа, которые могут прекратиться по истечении срока пятилетнего соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Режим ЧП вводится в стране на 60 дней. 11 декабря в Приднестровье также было введено чрезвычайное экономическое положение на один месяц из-за ситуации вокруг поставок российского газа.
Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов говорил, что Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян 16 декабря заявил, что Кишинев не будет вести переговоры с Киевом о транзите российского газа, поскольку это «сложно и с политической, и с моральной точки зрения». На следующий день министерство энергетики Молдавии сообщило, что Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину.
Украинские власти заявляют, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины. Действие нынешнего соглашения истекает 1 января 2025 г.