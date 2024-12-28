В Приднестровье заявили о возможных отключениях газа с 28 декабря

Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов говорил, что Приднестровье отключит Молдавии электричество, если она не договорится о поставках газа из РФ. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян 16 декабря заявил, что Кишинев не будет вести переговоры с Киевом о транзите российского газа, поскольку это «сложно и с политической, и с моральной точки зрения». На следующий день министерство энергетики Молдавии сообщило, что Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину.