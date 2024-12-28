«Газпром» с 1 января прекратит поставлять газ в Молдавию
«Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» об ограничении поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки, решение связано с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. Соответствующее уведомление опубликовано в Telegram-канале российской компании.
По данным «Газпрома», в направленном «Молдовагаз» уведомлении говорится, что компания «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту», что нарушает его условия.
«В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО «Газпром» с 8:00 МСК 1 января 2025 г. вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки», – говорится в сообщении.
«Газпром» также сообщил, что оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с «Молдовагаз» возмещения всех убытков и уплаты штрафов за «неисполнение и/или ненадлежащее исполнение АО «Молдовагаз» своих обязательств по контракту».
17 декабря министерство энергетики Молдавии сообщило, что Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину. Сейчас для обеспечения нужд в газе и электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики необходимо 3,7 млн куб. м в сутки. После завершения поставок российского газа через Украину Молдавская ГРЭС может перейти на уголь и сократить работу промышленных предприятий – тогда потребуется от 2,3 до 2,7 млн куб. м газа в сутки.