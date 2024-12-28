«Газпром» с 1 января прекратит поставлять газ в Молдавию

17 декабря министерство энергетики Молдавии сообщило, что Приднестровье может сократить потребление газа в два раза после прекращения поставок газа через Украину. Сейчас для обеспечения нужд в газе и электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики необходимо 3,7 млн куб. м в сутки. После завершения поставок российского газа через Украину Молдавская ГРЭС может перейти на уголь и сократить работу промышленных предприятий – тогда потребуется от 2,3 до 2,7 млн куб. м газа в сутки.