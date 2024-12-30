Россия и Украина провели обмен военнопленными 150 на 150

Россия и Украина провели обмен военнопленными 150 на 150Посредником выступили ОАЭ
Россия и Украина обменялись военнопленными, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ. С подконтрольной Киеву территории вернулись 150 российских военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных вооруженных сил Украины.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – говорится в сообщении ведомства.
Военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. Посреднические усилия при обмене пленными оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уточнили в министерстве.
17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. До этого, 2 декабря, она опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты населения Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.