Москалькова сообщила о переговорах о «большом обмене» между Россией и Украиной

Омбудсмены России и Украины сейчас стараются расширять гуманитарную составляющую помощи военнопленным. Речь в том числе идет об обмене письмами близких военнослужащих. С украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем достигнута договоренность о направлении посылок военнопленным с теплыми вещами и письмами от родных, добавила она.