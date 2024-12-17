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Москалькова сообщила о переговорах о «большом обмене» между Россией и Украиной

Ведомости

Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Пока не достигнута договоренность о большом обмене», – сказала она (цитата по ТАСС).

2 декабря Москалькова опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне: «Ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины».

Омбудсмены России и Украины сейчас стараются расширять гуманитарную составляющую помощи военнопленным. Речь в том числе идет об обмене письмами близких военнослужащих. С украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем достигнута договоренность о направлении посылок военнопленным с теплыми вещами и письмами от родных, добавила она.

Москалькова заявляла, что украинские власти неоднократно отказывались забирать из плена своих военных. По ее заявлению, Киеву «неинтересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это «азовцы».

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной накануне Рождества, а также объявить рождественское перемирие. Песков отметил, что, «судя по реакции Зеленского в социальных сетях, украинская сторона отклонила все предложения Орбана».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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