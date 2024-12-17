Москалькова сообщила о переговорах о «большом обмене» между Россией и Украиной
Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
2 декабря Москалькова опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне: «Ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины».
Омбудсмены России и Украины сейчас стараются расширять гуманитарную составляющую помощи военнопленным. Речь в том числе идет об обмене письмами близких военнослужащих. С украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцем достигнута договоренность о направлении посылок военнопленным с теплыми вещами и письмами от родных, добавила она.
Москалькова заявляла, что украинские власти неоднократно отказывались забирать из плена своих военных. По ее заявлению, Киеву «неинтересны эти украинские военнослужащие, а интересны другие военнослужащие: это офицеры, это «азовцы».
12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной накануне Рождества, а также объявить рождественское перемирие. Песков отметил, что, «судя по реакции Зеленского в социальных сетях, украинская сторона отклонила все предложения Орбана».