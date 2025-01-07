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В ООН осведомлены о гибели журналиста «Известий» после удара украинского дрона

Ведомости

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова после удара беспилотника ВСУ, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя организации Элизабет Троссел.

«Журналисты должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не опасаясь, что они не смогут вернуться. Международное право обеспечивает им защиту, которую необходимо уважать», – сказала она.

При этом Троссел заявила, что у организации нет необходимой информации, чтобы по существу прокомментировать случившееся с российским журналистом.

4 января стало известно, что Мартемьянов скончался от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в Донецкой народной республике. ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался по трассе Донецк – Горловка. В результате удара один человек погиб, журналист агентства, а также четыре сотрудника СМИ получили ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала реакции на его гибель от ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и всех других мировых правозащитных структур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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