В ООН осведомлены о гибели журналиста «Известий» после удара украинского дрона

4 января стало известно, что Мартемьянов скончался от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в Донецкой народной республике. ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался по трассе Донецк – Горловка. В результате удара один человек погиб, журналист агентства, а также четыре сотрудника СМИ получили ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала реакции на его гибель от ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и всех других мировых правозащитных структур.