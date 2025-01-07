В ООН осведомлены о гибели журналиста «Известий» после удара украинского дрона
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова после удара беспилотника ВСУ, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя организации Элизабет Троссел.
«Журналисты должны иметь возможность выполнять свои обязанности, не опасаясь, что они не смогут вернуться. Международное право обеспечивает им защиту, которую необходимо уважать», – сказала она.
При этом Троссел заявила, что у организации нет необходимой информации, чтобы по существу прокомментировать случившееся с российским журналистом.
4 января стало известно, что Мартемьянов скончался от ранений, полученных в результате удара украинского дрона по гражданской машине в Донецкой народной республике. ВСУ нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался по трассе Донецк – Горловка. В результате удара один человек погиб, журналист агентства, а также четыре сотрудника СМИ получили ранения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала реакции на его гибель от ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, ОБСЕ и всех других мировых правозащитных структур.