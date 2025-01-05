Захарова потребовала реакции ЮНЕСКО на гибель от дрона ВСУ военкора «Известий»БПЛА ударил по машине с журналистами при возвращении со съемок из Горловки
Россия потребовала от ЮНЕСКО осуждения ситуации с гибелью корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова от ранений, полученных в результате удара украинского БПЛА по гражданской машине в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дрон ВСУ ударил по машине с представителями российских СМИ, когда они возвращались в Донецк после съемок в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили четверо журналистов, среди которых сотрудники «РИА Новости» Кевхиев и Романенко, уточнила Захарова.
«Вне всяких сомнений, представители СМИ были осознанно избраны мишенью для смертоносного нападения», – считают в российском МИД. Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут наказание, подчеркнули в министерстве.
Дипломаты также ожидают от УВКПЧ ООН, ОБСЕ, всех других правозащитных структур осуждения «преступлений режима Зеленского», в результате которых погибли российские журналисты.
28 декабря 2024 г. в зоне проведения спецоперации от удара украинского беспилотника погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2022 г.