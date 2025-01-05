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Захарова потребовала реакции ЮНЕСКО на гибель от дрона ВСУ военкора «Известий»

БПЛА ударил по машине с журналистами при возвращении со съемок из Горловки
Ведомости

Россия потребовала от ЮНЕСКО осуждения ситуации с гибелью корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова от ранений, полученных в результате удара украинского БПЛА по гражданской машине в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. 

Дрон ВСУ ударил по машине с представителями российских СМИ, когда они возвращались в Донецк после съемок в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили четверо журналистов, среди которых сотрудники «РИА Новости» Кевхиев и Романенко, уточнила Захарова.  

«Вне всяких сомнений, представители СМИ были осознанно избраны мишенью для смертоносного нападения», – считают в российском МИД. Все виновные в преступлении против российских журналистов будут установлены и понесут наказание, подчеркнули в министерстве.

Дипломаты также ожидают от УВКПЧ ООН, ОБСЕ, всех других правозащитных структур осуждения «преступлений режима Зеленского», в результате которых погибли российские журналисты. 

28 декабря 2024 г. в зоне проведения спецоперации от удара украинского беспилотника погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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