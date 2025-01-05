Захарова потребовала реакции ЮНЕСКО на гибель от дрона ВСУ военкора «Известий»

Россия потребовала от ЮНЕСКО осуждения ситуации с гибелью корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова от ранений, полученных в результате удара украинского БПЛА по гражданской машине в ДНР. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.