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Редактор телеканала «Известия» погиб в зоне спецоперации

Ведомости

В зоне спецоперации от удара беспилотника погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2022 г., сообщил телеканал.

«Не стало нашего коллеги, редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника», – говорится в сюжете «Известий», содержание которого приводит «РИА Новости».

Телеканал уточнил, что Елисеев участвовал в спецоперации на Украине с осени 2022 г., он служил связистом в части в Луганской народной республике на Харьковском направлении. По данным «Известий», экс-редактор телеканала несколько дней назад прислал коллегам свое последнее видео, записанное перед тем, как Елисеев выдвинулся на боевое задание.

В сентябре корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага был ранен в ДНР, сообщало издание. По его данным, журналист передвигался на квадроцикле, когда в него прилетел FPV-дрон. Он получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. В апреле в зоне боевых действий на Украине погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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