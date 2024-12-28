Редактор телеканала «Известия» погиб в зоне спецоперации

В сентябре корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага был ранен в ДНР, сообщало издание. По его данным, журналист передвигался на квадроцикле, когда в него прилетел FPV-дрон. Он получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. В апреле в зоне боевых действий на Украине погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе.