Редактор телеканала «Известия» погиб в зоне спецоперации
В зоне спецоперации от удара беспилотника погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев, который участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2022 г., сообщил телеканал.
«Не стало нашего коллеги, редактора телеканала "Известия" Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника», – говорится в сюжете «Известий», содержание которого приводит «РИА Новости».
Телеканал уточнил, что Елисеев участвовал в спецоперации на Украине с осени 2022 г., он служил связистом в части в Луганской народной республике на Харьковском направлении. По данным «Известий», экс-редактор телеканала несколько дней назад прислал коллегам свое последнее видео, записанное перед тем, как Елисеев выдвинулся на боевое задание.
В сентябре корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага был ранен в ДНР, сообщало издание. По его данным, журналист передвигался на квадроцикле, когда в него прилетел FPV-дрон. Он получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. В апреле в зоне боевых действий на Украине погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе.