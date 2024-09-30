Корреспондент «Известий» пострадал из-за удара дрона

7 августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У журналиста ВГТРК диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.