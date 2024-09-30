Корреспондент «Известий» пострадал из-за удара дрона
Корреспондент газеты «Известия» Денис Кулага был ранен в Донецкой народной республике (ДНР) в зоне военной операции. Об этом сообщается в материале издания.
Кулага передвигался на квадроцикле, когда в него прилетел FPV-дрон. Журналист получил осколочные ранения обеих ног, ожоги и переломы нижних конечностей. Его госпитализировали. Сейчас жизни корреспондента ничего не угрожает.
«Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук. Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было», – отметил Кулага.
7 августа военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области. Его госпитализировали в местную областную больницу, а на следующий день вертолетом доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У журналиста ВГТРК диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета.
СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).