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СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Ведомости

Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело по нескольким статьям в связи с ранением в Курской области корреспондента ВГТРК и автора документальных фильмов Евгения Поддубного. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», – заявила Петренко.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст.105, ст.144 УК РФ).

Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на военкора, добавила Петренко.

Поддубный получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу. По данным собеседника «Ведомостей», он получил ожоги. Врач больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что состояние пациента тяжелое – помимо ожога, у него диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что военкор был отправлен в Москву для дальнейшего лечения.

Сам Поддубный 7 августа выразил уверенность, что «все будет хорошо», и поблагодарил врачей за работу. Аудиозапись его комментария опубликовал Telegram-канал «Вести».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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