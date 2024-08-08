СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного
Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело по нескольким статьям в связи с ранением в Курской области корреспондента ВГТРК и автора документальных фильмов Евгения Поддубного. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
«Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участия в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», – заявила Петренко.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст.105, ст.144 УК РФ).
Следователи принимают все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на военкора, добавила Петренко.
Поддубный получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу. По данным собеседника «Ведомостей», он получил ожоги. Врач больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что состояние пациента тяжелое – помимо ожога, у него диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что военкор был отправлен в Москву для дальнейшего лечения.
Сам Поддубный 7 августа выразил уверенность, что «все будет хорошо», и поблагодарил врачей за работу. Аудиозапись его комментария опубликовал Telegram-канал «Вести».