СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство военкора Поддубного

Поддубный получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу. По данным собеседника «Ведомостей», он получил ожоги. Врач больницы сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что состояние пациента тяжелое – помимо ожога, у него диагностирована черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что военкор был отправлен в Москву для дальнейшего лечения.