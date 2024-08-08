Как ВСУ атаковали Курскую область и что об этом говорили власти

Как ВСУ атаковали Курскую область и что об этом говорили властиГенштаб заявил об остановке прорыва ВСУ через границу на второй день после его начала
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства «об обстановке в Курской области в связи с масштабной провокацией ВСУ», сообщила днем 7 августа пресс-служба Кремля. По словам главы государства, после разговора с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым были «даны поручения ряду гражданских ведомств по оказанию необходимой помощи жителям области». Со стороны федерального правительства координировать работу будет первый вице-премьер Денис Мантуров, ответственный за промышленность и ВПК.
Путин добавил, что намерен сразу встретиться с руководителями силовых ведомств, Минобороны, Генштабом, пограничным направлением деятельности ФСБ. «Заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области», – пояснил Путин. Чуть позже начальник Генштаба Валерий Герасимов по видеосвязи доложил Путину (с ним в кабинете были министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза Сергей Шойгу), что всего с утра 6 августа с украинской стороны в операции участвовало около 1000 военнослужащих, целью которых был захват «участка территории Суджанского района Курской области».
По его словам, продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) остановлено армейской группировкой «Север», погранслужбой ФСБ и дополнительными подразделениями усиления, но не уточнил, когда это произошло. Согласно заявлению Герасимова, во время рейда погибли 100 украинских военных, уничтожены 54 единицы бронетехники, включая семь танков. Видео доклада Герасимова опубликовал Кремль в своем Telegram-канале. Начальник Генштаба, как пояснил Путин, находился на момент доклада «на одном из пунктов оперативного управления».
Хроника атаки
Вечером (17.05 мск) 6 августа Минобороны России признало попытку прорыва подразделений ВСУ через госграницу на территорию Суджанского района Курской области. Там расположена газоизмерительная станция «Суджа» на магистрали газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Это единственная действующая точка входа, через которую до сих пор транзитом российский газ поступает в Европу.
В тот же день в 20.57 мск Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские военные пытались прорваться на территорию региона. Соответствующая информация, по его словам, поступает из Суджанского и Кореневского районов. В 23.56 мск он сообщил, что со стороны Украины ударили дроном по машине «скорой помощи» около Суджи: «Погибли водитель и фельдшер, врач ранен». Ночью и ранним утром 7 августа Смирнов сообщал о ракетной опасности и налетах дронов с украинской территории.
По данным оборонного ведомства, атака началась с 8.00 мск 6 августа после огневой подготовки силами до 300 человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
«Противник, – доложили в Минобороны, – атаковал позиции подразделений прикрытия государственной границы в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино (16 км от райцентра Суджа. – «Ведомости») и Олешня (9,5 км от Суджи. – «Ведомости») Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе».
В ведомстве заверили, что войска прикрытия госграницы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России «отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области». В Минобороны позже добавили, что оперативно-тактическая и штурмовая авиация нанесла удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в четырех пограничных населенных пунктах соседней Сумской области Украины: «В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на курском направлении».
«В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения», – заявили в ведомстве. Позже вечером, около 19.21 мск, Минобороны опубликовало кадры с дрона, где виден момент попадания дрона в бронетранспортер. На видео, как выразились в ведомстве, показан момент «поражения военной техники ВСУ на границе Курской области».
«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение», – рассказывали в Минобороны. В военных Telegram-каналах сообщалось о боях в этом районе и 7 августа.
Утром 7 августа Смирнов написал, что «в течение последних суток наш регион героически противостоит атакам» со стороны Украины. «Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы», – заверил врио губернатора Курской области. Он сообщил, что медучреждения пограничных районов «в связи с ситуацией» пополняют запас донорской крови, и предложил жителям региона сдавать ее, в частности, в Курске в соответствующем учреждении.
В полдень 7 августа врио заявил, что региональный оперативный штаб работает круглосуточно, а «обстановка в области контролируемая». «Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи», – сообщил врио губернатора, не назвав число временно перемещенных лиц.
Атаки через границу
Непосредственные попытки сухопутных прорывов (рейды) на пограничную российскую территорию со стороны Украины начались полтора года назад – ранней весной 2023 г. В начале марта прошлого года подчиненное украинскому минобороны подразделение Русский добровольческий корпус (РДК; состоит из российских граждан, в январе 2024 г. признан террористической организацией и запрещен в России) напало на пограничное село Любечане в Климовском районе Брянской области, в результате чего погибли минимум два мирных жителя.
В середине того же месяца были нападения на Курскую и Белгородскую области: рейды произошли в направлении пограничного поселка Теткино и села Нехотеевка, где расположены ныне закрытые КПП для проезда на территорию Украины. В Минобороны России тогда заявляли об отбитии атак «диверсантов» с помощью артиллерии и стрелкового оружия на оба населенных пункта, на КПП у Нехотеевки был продемонстрирован подбитый украинский танк. Ответственность за атаки взяли на себя подчиненные минобороны Украины подразделения – РДК и легион «Свобода России» (ЛСР; состоит из российских граждан, признан террористической организацией с марта 2023 г.).
В мае 2023 г. произошли нападения на Грайворонский район Белгородской области, в частности на населенные пункты Козинка и Глотово. По данным властей, пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за рейд взяли на себя РДК и ЛСР. В области временно вводили режим КТО. В июне нападению данных формирований подвергся Шебекинский район области, в частности само Шебекино и Новая Таволжанка.
По его словам, в регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, а «федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь». Смирнов сообщал о телефонных звонках ряда губернаторов с предложениями о помощи и приеме беженцев. Эвакуация из Суджи не объявлялась, что подчеркивало вечером первого дня атаки региональное управление МЧС, дезавуируя ложное сообщение о вывозе населения, появившееся в соцсетях.
Курские власти сообщали в общей сложности о пяти погибших мирных жителях. Число пострадавших достигло 24 человек. Из них шесть – это дети.
В 12.30 мск 7 августа Минобороны сообщило, что ВС России вместе с пограничными органами ФСБ в течение ночи «продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинскoй границе». «Не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», – заверили в ведомстве.
Вечером того же дня в 19.23 мск ведомство опубликовало кадры уничтожения военной и спецтехники ВСУ в приграничном районе с Курской областью расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Точка удара ведомством не раскрывалась.
При этом транзит российского газа через территорию Украины все это время продолжался, а на четверг в ЕС ожидается транспортировка 41,6 млн куб. м газа. Об этом вечером 7 августа сообщило Reuters со ссылкой на заявление «Оператора ГТС Украины».
Бои на других направлениях
При этом продолжились боевые действия в приграничных районах украинской Харьковской области. Группировка «Север» Вооруженных сил России, образованная Минобороны в середине апреля 2024 г. из соединений в пограничных с Украиной четырех областях, с середины мая главным образом ведет бои за город Волчанск и поселок Липцы на Харьковщине.
Эту активность Путин объяснил необходимостью создания «санитарной зоны» для предотвращения обстрелов соседней Белгородской области. В конце июня Путин утверждал, что Харьковская область для российской армии лишь «тактическое направление».
Действия ВСУ в Курской области, скорее всего, носят отвлекающий, а не целенаправленный характер, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. По его словам, для того чтобы ставить более масштабные цели вроде захвата райцентра Суджа, не говоря о продвижении к Курской АЭС (90 км от Суджи. – «Ведомости»), украинской армии надо было сосредоточить более значительные силы, чем те, которые задействованы, – сейчас же речь идет, по-видимому, о двух неполных бригадах.
«Поэтому даже о занятии нескольких небольших населенных пунктов при имеющихся силах говорить вряд ли придется», – полагает Мураховский.
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский