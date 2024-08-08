Как ВСУ атаковали Курскую область и что об этом говорили власти

Атаки через границу

Непосредственные попытки сухопутных прорывов (рейды) на пограничную российскую территорию со стороны Украины начались полтора года назад – ранней весной 2023 г. В начале марта прошлого года подчиненное украинскому минобороны подразделение Русский добровольческий корпус (РДК; состоит из российских граждан, в январе 2024 г. признан террористической организацией и запрещен в России) напало на пограничное село Любечане в Климовском районе Брянской области, в результате чего погибли минимум два мирных жителя.

В середине того же месяца были нападения на Курскую и Белгородскую области: рейды произошли в направлении пограничного поселка Теткино и села Нехотеевка, где расположены ныне закрытые КПП для проезда на территорию Украины. В Минобороны России тогда заявляли об отбитии атак «диверсантов» с помощью артиллерии и стрелкового оружия на оба населенных пункта, на КПП у Нехотеевки был продемонстрирован подбитый украинский танк. Ответственность за атаки взяли на себя подчиненные минобороны Украины подразделения – РДК и легион «Свобода России» (ЛСР; состоит из российских граждан, признан террористической организацией с марта 2023 г.).

В мае 2023 г. произошли нападения на Грайворонский район Белгородской области, в частности на населенные пункты Козинка и Глотово. По данным властей, пострадали 13 человек, двое погибли. Ответственность за рейд взяли на себя РДК и ЛСР. В области временно вводили режим КТО. В июне нападению данных формирований подвергся Шебекинский район области, в частности само Шебекино и Новая Таволжанка.

