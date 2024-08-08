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Поддубный рассказал о своем состоянии после ранения в Курской области

Ведомости

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, рассказал о своем состоянии. Его аудиозапись опубликовал Telegram-канал «Вести».

«Все будет хорошо, прекрасные врачи, в общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете, я всегда за вас тоже переживаю. Мы обязательно победим, победа будет за нами, все хорошо», – сказал Поддубный.

Военный корреспондент ВГТРК получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Его госпитализировали в местную областную больницу. По данным собеседника «Ведомостей», он получил ожоги. Врач медучреждения сообщил «России 24» (входит в ВГТРК), что состояние военкора тяжелое.

«Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», – пояснил врач.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил, что состояние Поддубного стабилизировали курские врачи и он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения.

В Следственном комитете России заявили, что ведомство займется установлением и привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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