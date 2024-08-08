Поддубный рассказал о своем состоянии после ранения в Курской области

«Все будет хорошо, прекрасные врачи, в общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете, я всегда за вас тоже переживаю. Мы обязательно победим, победа будет за нами, все хорошо», – сказал Поддубный.