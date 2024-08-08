Поддубный рассказал о своем состоянии после ранения в Курской области
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, рассказал о своем состоянии. Его аудиозапись опубликовал Telegram-канал «Вести».
«Все будет хорошо, прекрасные врачи, в общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете, я всегда за вас тоже переживаю. Мы обязательно победим, победа будет за нами, все хорошо», – сказал Поддубный.
«Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», – пояснил врач.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил, что состояние Поддубного стабилизировали курские врачи и он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения.
В Следственном комитете России заявили, что ведомство займется установлением и привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста.