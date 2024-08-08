В СК пообещали установить причастных к покушению на военкора Поддубного
Следственный комитет России установит причастных к покушению на военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области. Об этом говорится в заявлении СК в Telegram-канале.
«Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста», – говорится в сообщении.
Помимо этого, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил наградить Поддубного ведомственной медалью.
Военный корреспондент ВГТРК получил ранения в результате атаки беспилотника в Курской области 7 августа. Он госпитализирован и находится в Курской областной больнице. По данным собеседника «Ведомостей» в медучреждении, он получил ожоги.