«Известия» сообщили о гибели своего корреспондента Семена Еремина

Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. «Известия» отмечают, что в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Также он в числе первых показал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и артиллерии с применением боеприпасов «Краснополь».