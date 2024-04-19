«Известия» сообщили о гибели своего корреспондента Семена Еремина
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале издания.
Еремину было 42 года, он родился в селе Прикумское Минераловодского района Ставропольского края. Окончил Ставропольский госуниверситет по специальностям «журналистика» и «юриспруденция».
Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 г. «Известия» отмечают, что в составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе. Также он в числе первых показал работу российских беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» и артиллерии с применением боеприпасов «Краснополь».
Еремин за свою работу получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.