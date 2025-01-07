Илан Шор: урегулировать энергокризис в Приднестровье можно при помощи газа из РФ

Илан Шор: урегулировать энергокризис в Приднестровье можно при помощи газа из РФЛидер блока «Победа» ответил на вопросы о причинах и методах выхода из кризиса
Решить энергетический кризис в непризнанном Приднестровье возможно в случае, если Молдавия признает долги перед российским «Газпромом» и начнет платить «по счетам», заявил «Ведомостям» через представителя лидер молдавского политического блока «Победа» бизнесмен Илан Шор. Он утверждает, что Кишенев не пытается решить энергетический кризис в регионе и не идет на диалог с «Газпромом».
«Именно они [власти Молдавии] создали кризисную ситуацию в регионе», – сказал политик. Большие задолженности, отсутствие нормального диалога и «сомнительный аудит», проведенный в одностороннем порядке, привели к отключению многих жителей Приднестровья от газа, подытожил он.
Лидер «Победы» утверждает, что Россия никогда не отказывалась от транспортировки газа в Приднестровье. Шор добавил, что Молдавия могла бы обратиться к властям Украины для восстановления транзита газа по более выгодному маршруту.
«[Президент Молдавии Майя] Санду раскланивалась с их [Украины] президентом [Владимиром Зеленским] на саммите в Молдове и на зарубежных встречах. Пришло время посмотреть, что стоят эти визиты и слова, пришло время конкретных просьб и конкретных действий», – отметил Шор.
Он добавил, что при возвращении дешевого российского газа полноценно заработает Молдавская ГРЭС, и в этом заинтересована вся страна.
Власти Приднестровья готовы идти на диалог с «Газпромом» для поставки газа и электроэнергии в регион, но Тирасполь находится в «патовой ситуации»: молдавские власти не готовы к диалогу с Россией, а закупки энергии в Румынии для приднестровцев дорогие, подчеркивает Шор. «Не стоит забывать, что вся эта якобы помощь европейцев может в итоге стоить очень дорого», – заявил политик «Ведомостям».
Долги Молдавии
Возможность достижения какой-либо договоренности между Кишиневом и «Газпромом» осложнял вопрос о размере существующей задолженности. Молдавия отказывается признавать долг в $709 млн, а вместо этого согласна на выплату только малой части – общей суммой в $8,6 млн.
В частности, по итогам ноябрьского визита в Россию экс-министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил свое мнение, что «Газпром» увязывает дальнейшие поставки газа в Молдавию (через альтернативный маршрут «Турецкий поток») с выплатой Кишиневом долга за газ в $709 млн. Из них $433 млн – само тело долга, а остальная сумма – пеня за просрочку платежей. Молдавия, в свою очередь, провела аудит еще в 2023 г., который российская сторона не признает. По его итогам Парликов говорил, что не было обнаружено документов, свидетельствующих о долге в $709 млн. При этом молдавский экс-министр допускал их теоретическое существование.
С 1 января в Приднестровье отключено централизованное отопление из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Теперь тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составили больницы и учреждения социальной защиты.
Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. В конце декабря 2024 г. «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» о прекращении поставок газа в Молдавию из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. По данным российской компании, в направленном в «Молдовагаз» уведомлении говорится, что компания «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту», что нарушает его условия.
В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились, что стало критично для Приднестровья.
С 7 января веерные отключения электрической энергии в Приднестровье будут проводиться два раза в сутки по четыре часа, сообщалось в Telegram-канале правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
По информации на 6 января, в ПМР от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов.