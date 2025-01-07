Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Илан Шор: урегулировать энергокризис в Приднестровье можно при помощи газа из РФ

Лидер блока «Победа» ответил на вопросы о причинах и методах выхода из кризиса
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Решить энергетический кризис в непризнанном Приднестровье возможно в случае, если Молдавия признает долги перед российским «Газпромом» и начнет платить «по счетам», заявил «Ведомостям» через представителя лидер молдавского политического блока «Победа» бизнесмен Илан Шор. Он утверждает, что Кишенев не пытается решить энергетический кризис в регионе и не идет на диалог с «Газпромом».

«Именно они [власти Молдавии] создали кризисную ситуацию в регионе», – сказал политик. Большие задолженности, отсутствие нормального диалога и «сомнительный аудит», проведенный в одностороннем порядке, привели к отключению многих жителей Приднестровья от газа, подытожил он.

Лидер «Победы» утверждает, что Россия никогда не отказывалась от транспортировки газа в Приднестровье. Шор добавил, что Молдавия могла бы обратиться к властям Украины для восстановления транзита газа по более выгодному маршруту.

«[Президент Молдавии Майя] Санду раскланивалась с их [Украины] президентом [Владимиром Зеленским] на саммите в Молдове и на зарубежных встречах. Пришло время посмотреть, что стоят эти визиты и слова, пришло время конкретных просьб и конкретных действий», – отметил Шор.

Он добавил, что при возвращении дешевого российского газа полноценно заработает Молдавская ГРЭС, и в этом заинтересована вся страна.

Власти Приднестровья готовы идти на диалог с «Газпромом» для поставки газа и электроэнергии в регион, но Тирасполь находится в «патовой ситуации»: молдавские власти не готовы к диалогу с Россией, а закупки энергии в Румынии для приднестровцев дорогие, подчеркивает Шор. «Не стоит забывать, что вся эта якобы помощь европейцев может в итоге стоить очень дорого», – заявил политик «Ведомостям».

Долги Молдавии

Возможность достижения какой-либо договоренности между Кишиневом и «Газпромом» осложнял вопрос о размере существующей задолженности. Молдавия отказывается признавать долг в $709 млн, а вместо этого согласна на выплату только малой части – общей суммой в $8,6 млн.
В частности, по итогам ноябрьского визита в Россию экс-министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил свое мнение, что «Газпром» увязывает дальнейшие поставки газа в Молдавию (через альтернативный маршрут «Турецкий поток») с выплатой Кишиневом долга за газ в $709 млн. Из них $433 млн – само тело долга, а остальная сумма – пеня за просрочку платежей. Молдавия, в свою очередь, провела аудит еще в 2023 г., который российская сторона не признает. По его итогам Парликов говорил, что не было обнаружено документов, свидетельствующих о долге в $709 млн. При этом молдавский экс-министр допускал их теоретическое существование.

С 1 января в Приднестровье отключено централизованное отопление из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Теперь тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составили больницы и учреждения социальной защиты.

Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. В конце декабря 2024 г. «Газпром» предупредил АО «Молдовагаз» о прекращении поставок газа в Молдавию из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. По данным российской компании, в направленном в «Молдовагаз» уведомлении говорится, что компания «регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту», что нарушает его условия.

Кроме того, в начале 2025 г. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину после истечения соглашения с «Нафтогазом». Киев ранее отказался от продления транзитного соглашения.

В результате прекращения обеих договоренностей поставки российского газа в этом году в республику остановились, что стало критично для Приднестровья.

С 7 января веерные отключения электрической энергии в Приднестровье будут проводиться два раза в сутки по четыре часа, сообщалось в Telegram-канале правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

По информации на 6 января, в ПМР от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных