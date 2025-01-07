Илан Шор: урегулировать энергокризис в Приднестровье можно при помощи газа из РФ

Долги Молдавии

Возможность достижения какой-либо договоренности между Кишиневом и «Газпромом» осложнял вопрос о размере существующей задолженности. Молдавия отказывается признавать долг в $709 млн, а вместо этого согласна на выплату только малой части – общей суммой в $8,6 млн.

В частности, по итогам ноябрьского визита в Россию экс-министр энергетики Молдавии Виктор Парликов выразил свое мнение, что «Газпром» увязывает дальнейшие поставки газа в Молдавию (через альтернативный маршрут «Турецкий поток») с выплатой Кишиневом долга за газ в $709 млн. Из них $433 млн – само тело долга, а остальная сумма – пеня за просрочку платежей. Молдавия, в свою очередь, провела аудит еще в 2023 г., который российская сторона не признает. По его итогам Парликов говорил, что не было обнаружено документов, свидетельствующих о долге в $709 млн. При этом молдавский экс-министр допускал их теоретическое существование.