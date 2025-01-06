Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье увеличатся с 7 января
С 7 января веерные отключения электрической энергии в Приднестровье будут проводиться два раза в сутки по четыре часа. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
График был пересмотрен в связи с дисбалансом потребления и выработки энергоресурса. Согласно данным правительства ПМР, объема вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления. Новый режим подачи электроэнергии обеспечит соответствие уровня потребления возможностям генерации. Это также поможет уменьшить количество аварий на сетях, вызванных интенсивной эксплуатацией силового оборудования.
Централизованное отопление в Приднестровье было отключено 1 января из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Теперь тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составили больницы и учреждения социальной защиты. Решение связано с прекращением транзита российского газа через Украину. С начала января «Газпром» больше не имеет технической и юридической возможности осуществлять поставки через украинскую территорию, так как срок действия соглашения с «Нафтогазом» истек. Ранее Киев отказался от продления транзитного договора.
По информации на 6 января, в Приднестровье от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов.
6 января посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада. Кроме того, в диппредставительстве РФ отметили, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» – основная причина ухудшающейся ситуации в регионе. После этого МИД Молдавии вызвал представителя посольства России в связи с якобы кампанией по дезинформации об энергокризисе в Приднестровье.