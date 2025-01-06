Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье увеличатся с 7 января

Ведомости

С 7 января веерные отключения электрической энергии в Приднестровье будут проводиться два раза в сутки по четыре часа. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

График был пересмотрен в связи с дисбалансом потребления и выработки энергоресурса. Согласно данным правительства ПМР, объема вырабатываемой энергии не хватает на покрытие потребления. Новый режим подачи электроэнергии обеспечит соответствие уровня потребления возможностям генерации. Это также поможет уменьшить количество аварий на сетях, вызванных интенсивной эксплуатацией силового оборудования.

Централизованное отопление в Приднестровье было отключено 1 января из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Теперь тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составили больницы и учреждения социальной защиты. Решение связано с прекращением транзита российского газа через Украину. С начала января «Газпром» больше не имеет технической и юридической возможности осуществлять поставки через украинскую территорию, так как срок действия соглашения с «Нафтогазом» истек. Ранее Киев отказался от продления транзитного договора.

По информации на 6 января, в Приднестровье от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов.

6 января посольство России в Молдавии заявило, что ответственность за энергетический кризис в Приднестровье лежит на Киеве и странах Запада. Кроме того, в диппредставительстве РФ отметили, что игнорирование властями Молдавии проблем в отношениях с «Газпромом» – основная причина ухудшающейся ситуации в регионе. После этого МИД Молдавии вызвал представителя посольства России в связи с якобы кампанией по дезинформации об энергокризисе в Приднестровье.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных