Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье увеличатся с 7 января

Централизованное отопление в Приднестровье было отключено 1 января из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Теперь тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составили больницы и учреждения социальной защиты. Решение связано с прекращением транзита российского газа через Украину. С начала января «Газпром» больше не имеет технической и юридической возможности осуществлять поставки через украинскую территорию, так как срок действия соглашения с «Нафтогазом» истек. Ранее Киев отказался от продления транзитного договора.