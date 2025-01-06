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В Приднестровье отключили от газоснабжения 122 населенных пункта

Ведомости

В Приднестровье из-за энергетического кризиса от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Об этом сообщило правительство непризнанной республики.

В результате отключения без газа остались 51 500 абонентов и 1800 организаций. Газоснабжение в минимальном объеме сохраняется для 17 социальных объектов и 118 500 квартир для приготовления пищи.

Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов. Генерация на Молдавской ГРЭС составляет 150–170 МВт, но этого недостаточно. В стране на четыре часа введены веерные отключения электричества.

С 1 января в Приднестровье отключено централизованное отопление из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Теперь тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составили больницы и учреждения социальной защиты.

Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом», Киев ранее отказался от продления транзитного соглашения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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