В Приднестровье отключили от газоснабжения 122 населенных пункта
В Приднестровье из-за энергетического кризиса от газоснабжения отключили 122 населенных пункта. Об этом сообщило правительство непризнанной республики.
В результате отключения без газа остались 51 500 абонентов и 1800 организаций. Газоснабжение в минимальном объеме сохраняется для 17 социальных объектов и 118 500 квартир для приготовления пищи.
Без отопления остаются 1500 многоквартирных домов, 131 школа и 147 детских садов. Генерация на Молдавской ГРЭС составляет 150–170 МВт, но этого недостаточно. В стране на четыре часа введены веерные отключения электричества.
С 1 января в Приднестровье отключено централизованное отопление из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Теперь тепло и горячая вода не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составили больницы и учреждения социальной защиты.
Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. С 1 января «Газпром» технически и юридически не может продолжать поставки через украинскую территорию после истечения соглашения с «Нафтогазом», Киев ранее отказался от продления транзитного соглашения.