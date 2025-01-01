В Приднестровье отключили отопление из-за прекращения поставок газа
С 1 января в Приднестровье отключено централизованное отопление из-за прекращения поставок газа, сообщается в Telegram-канале «Тирастеплоэнерго».
В компании уточнили, что тепло и горячая вода больше не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям. Исключение составляют лечебные учреждения и учреждения социальной защиты со стационарным пребыванием граждан.
Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину после истечения соглашения с «Нафтогазом». Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не продлит контракт даже для транзита газа третьим странам.
Газ поступал в Приднестровье в обмен на электроэнергию, но с прекращением поставок в непризнанной республике и Молдавии введено чрезвычайное экономическое положение.