В Приднестровье отключили отопление из-за прекращения поставок газа

Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину после истечения соглашения с «Нафтогазом». Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев не продлит контракт даже для транзита газа третьим странам.