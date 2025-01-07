Как во Франции отреагировали на смерть экс-лидера «Национального фронта» Ле Пена

7 января из жизни ушел бывший лидер партии Франции «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, ему было 96 лет. Политик возглавлял партию с 1972 по 2011 г. Свою политическую карьеру он начал в 1956 г., в 27 лет стал одним из самых молодых депутатов. Ле Пен пять раз выдвигался на пост президента. В 2002 г. он прошел во второй тур, но проиграл 22-му главе Франции Жаку Шираку. Несмотря на то что Ле Пена в 2015 г. исключили из «Национального фронта», он имел большое значение для электоральной среды.