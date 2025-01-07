Как во Франции отреагировали на смерть экс-лидера «Национального фронта» Ле Пена

Как во Франции отреагировали на смерть экс-лидера «Национального фронта» Ле ПенаЕлисейский дворец отдал на суд истории роль политика
7 января из жизни ушел бывший лидер партии Франции «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен, ему было 96 лет. Политик возглавлял партию с 1972 по 2011 г. Свою политическую карьеру он начал в 1956 г., в 27 лет стал одним из самых молодых депутатов. Ле Пен пять раз выдвигался на пост президента. В 2002 г. он прошел во второй тур, но проиграл 22-му главе Франции Жаку Шираку. Несмотря на то что Ле Пена в 2015 г. исключили из «Национального фронта», он имел большое значение для электоральной среды.
«Ведомости» собрали реакции на смерть Ле Пена во Франции.
Елисейский дворец
«Исторический деятель крайне правых, он играл роль в общественной жизни нашей страны на протяжении почти 70 лет, которые отданы теперь на суд истории». Президент Франции Эммануэль Макрон в пресс-релизе дворца выразил соболезнования его семье и близким.
«Национальное объединение»
«В течение шести десятилетий активной политической борьбы он проявил себя провидцем, выдвигая во время общественных дебатов темы, структурирующие политическую жизнь сегодня: демография и иммиграция, глобализация и упадок Франции, национальный суверенитет. Для "Национального объединения" он останется тем, кто в бурю держал в своих руках маленькое мерцающее пламя французской нации, и тем, кто благодаря безграничной воле и упорству сделал движение автономной, мощной и свободной политической семьей».
Жордан Барделла, лидер «Национального объединения»
«Жан-Мари Ле Пен мертв. Выступая в форме французской армии в Индокитае и Алжире, будучи народным трибуном в национальной ассамблее и Европарламенте, он всегда служил Франции, защищал ее идентичность и суверенитет».
Эрик Земмур, лидер партии «Реконкиста»
«Помимо споров и скандалов, в ближайшие десятилетия мы будем помнить о нем то, что он был одним из первых, кто предупредил Францию об ожидающих ее экзистенциальных угрозах. Он останется образцом человека и его мужества в то время, когда мужественных людей было не так много».
Брюно Ретайо, министр внутренних дел Франции
«Сегодня переворачивается страница французской политической истории. Какое бы мнение ни было о Ле Пене, он несомненно оставил свой след в своей эпохе».
Франсуа Байру, премьер-министр Франции
«Жан-Мари Ле Пен будет фигурой во французской политической жизни. Мы знали, сражаясь с ним, каким бойцом он был».
Мари Кэролайн Ле Пен, старшая дочь Жан-Мари
«Вы не сможете утешить меня в этом горе».