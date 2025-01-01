Путин поручил создать госреестр языков народов России

Срок выполнения этого задания установлен на 1 мая 2025 г. Кроме того, к указанному сроку правительство должно представить предложения по созданию государственного информационного сервиса, который будет функционировать по принципу «одного окна» для иностранных абитуриентов и студентов. На этой платформе будет размещена информация о возможностях получения образования в России и доступных мерах государственной поддержки.