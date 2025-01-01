Путин поручил создать госреестр языков народов России

Путин поручил создать госреестр языков народов РоссииСоответствующую инициативу он поддержал еще в ноябре
Президент России Владимир Путин поручил разработать и внести в Госдуму до 1 мая проект закона «О языках народов Российской Федерации», предусмотрев в нем в том числе создание и ведение государственного реестра языков народов России, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ответственными за разработку президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и своих советников Андрея Ярина и Елену Ямпольскую. Идея о создании реестра и переработке закона от 1991 г. прозвучала 5 ноября на заседании совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ямпольская написала в своем Telegram-канале, что «предстоит большая, всеохватная» работа.
Как следует из перечня поручений на сайте Кремля, Путин также поручил правительству представить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы и научные организации на программы высшего образования. Также президент поручил установить единые требования к уровню владения русским языком для освоения образовательных программ, а также определить порядок проведения вступительных испытаний.
Срок выполнения этого задания установлен на 1 мая 2025 г. Кроме того, к указанному сроку правительство должно представить предложения по созданию государственного информационного сервиса, который будет функционировать по принципу «одного окна» для иностранных абитуриентов и студентов. На этой платформе будет размещена информация о возможностях получения образования в России и доступных мерах государственной поддержки.
Также был выдан целый ряд поручений по стандартизации преподавания русского языка в школах. В частности, президент обязал правительство создать единую линейку учебников по литературе и русскому языку, а также учредить ряд тематических конкурсов и провести культурные мероприятия той же тематики.