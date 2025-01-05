Минздрав предупредил о тяжелом течении метапневмовируса у детей
Новый метапневмовирус, активно распространяющийся в Китае, особенно опасен для детей и пожилых людей. Об этом сообщает специалист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов, передают «РИА Новости».
По данным Чуланова, дети до пяти лет и взрослые старше 65 лет подвержены заражению наиболее сильно.
Среди симптомов инфекции Чуланов отметил кашель, насморк, температуру, одышку. При этом у взрослых вирус часто протекает бессимптомно, пояснил эксперт.
5 января Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости метапневмовирусом в Китае и заявил, что результат анализа респираторных проб, которые брали в больницах Китая в конце декабря, подтвердил распространение метапневмовируса.