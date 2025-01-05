В Казахстане выявили случаи заражения метапневмовирусом

В Китае активно распространяется метапневмовирус, о чем свидетельствует результат анализа респираторных проб, которые брали в больницах Китая в конце декабря. Об этом Роспотребнадзор сообщил 5 января со ссылкой на управление по контролю и профилактике заболеваний Китая. По его данным, вирус особенно часто проявляется в северных провинциях Китая, а заболевание активно распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше.