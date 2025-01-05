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В Казахстане выявили случаи заражения метапневмовирусом

Ведомости

Штаммы метапневмовируса, который активно распространяется в Китае, выявлены в Казахстане, с начала эпидемического сезона в стране зафиксировано 30 положительных проб, сообщает Telegram-канал минздрава республики.

Ведомство со ссылкой на данные комитета санитарно-эпидемиологического контроля уточнило, что на долю метапневмовируса приходится только 1,6% выявленных положительных проб, а наибольшее распространение получил риновирус – 680 проб, или 36,4%.

Метапневмовирус человека циркулирует во многих странах «на протяжении десятков лет» и передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере – контактно-бытовым путем, напомнили в республиканском минздраве. Симптомами инфекции являются кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. В медицине обычно применяется симптоматическое лечение заболевания.

В Китае активно распространяется метапневмовирус, о чем свидетельствует результат анализа респираторных проб, которые брали в больницах Китая в конце декабря. Об этом Роспотребнадзор сообщил 5 января со ссылкой на управление по контролю и профилактике заболеваний Китая. По его данным, вирус особенно часто проявляется в северных провинциях Китая, а заболевание активно распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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