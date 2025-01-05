В Казахстане выявили случаи заражения метапневмовирусом
Штаммы метапневмовируса, который активно распространяется в Китае, выявлены в Казахстане, с начала эпидемического сезона в стране зафиксировано 30 положительных проб, сообщает Telegram-канал минздрава республики.
Ведомство со ссылкой на данные комитета санитарно-эпидемиологического контроля уточнило, что на долю метапневмовируса приходится только 1,6% выявленных положительных проб, а наибольшее распространение получил риновирус – 680 проб, или 36,4%.
Метапневмовирус человека циркулирует во многих странах «на протяжении десятков лет» и передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере – контактно-бытовым путем, напомнили в республиканском минздраве. Симптомами инфекции являются кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. В медицине обычно применяется симптоматическое лечение заболевания.
В Китае активно распространяется метапневмовирус, о чем свидетельствует результат анализа респираторных проб, которые брали в больницах Китая в конце декабря. Об этом Роспотребнадзор сообщил 5 января со ссылкой на управление по контролю и профилактике заболеваний Китая. По его данным, вирус особенно часто проявляется в северных провинциях Китая, а заболевание активно распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше.