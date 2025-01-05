Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости метапневмовирусом в Китае
В Китае активно распространяется метапневмовирус, о чем свидетельствует результат анализа респираторных проб, который брали в больницах Китая в конце декабря. Об этом Роспотребнадзор сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.
В сообщении указывается, что вирус особенно часто проявляется в северных провинциях Китая. Заболеваемость активно распространяется среди детей в возрасте 14 лет и младше.
Роспотребнадзор рекомендует при проявлениях признаков ОРВИ обращаться к врачу. Ведомство поясняет, что вирус передается воздушно-капельным путем.
«Ситуация на контроле Роспотребнадзора», – отмечает федеральный орган.
18 декабря Роспотребнадзор заявлял, что следит за информацией о вспышке новой болезни в Уганде. При этом отмечалось, что информация о заболевании на официальных сайтах профильных ведомств Уганды отсутствует.