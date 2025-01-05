Роспотребнадзор прокомментировал рост заболеваемости метапневмовирусом в Китае

В Китае активно распространяется метапневмовирус, о чем свидетельствует результат анализа респираторных проб, который брали в больницах Китая в конце декабря. Об этом Роспотребнадзор сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.