Роспотребнадзор следит за сообщениями о новой болезни в Уганде

4 декабря Роспотребнадзор сообщил, что следит за информацией о неизвестном заболевании в Конго, жертвами которого стали свыше 140 человек. Reuters писал, что от неизвестной болезни в юго-западной провинции республики в ноябре умерли 143 человека. Зараженные страдали высокой температурой и сильной головной болью, симптомы заболевания схожи с гриппом.