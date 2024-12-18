Роспотребнадзор следит за сообщениями о новой болезни в Уганде
Роспотребнадзор следит за информацией о вспышке новой болезни в Уганде, ситуация взята на контроль. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль», – говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что информация о заболевании на официальных сайтах профильных ведомств Уганды отсутствует.
4 декабря Роспотребнадзор сообщил, что следит за информацией о неизвестном заболевании в Конго, жертвами которого стали свыше 140 человек. Reuters писал, что от неизвестной болезни в юго-западной провинции республики в ноябре умерли 143 человека. Зараженные страдали высокой температурой и сильной головной болью, симптомы заболевания схожи с гриппом.
9 марта в Роспотребнадзоре заявили, что в России готовность к новым вирусам и инфекциям находится на высоком уровне. Тогда заявление появилось в связи с предполагаемой вспышкой «болезни X». Отмечалось, что в России функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», развивается сеть центров ПЦР, разработаны отечественные тест-системы.