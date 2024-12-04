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Роспотребнадзор держит на контроле данные о неизвестном вирусе в Конго

Ведомости

Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестном заболевании в Конго, жертвами которого стали свыше 140 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Демократической Республике Конго», – сказано в сообщении.

3 декабря Reuters со ссылкой на власти Конго писало, что от неизвестной болезни в юго-западной провинции республики в ноябре умерли 143 человека. Зараженные страдали высокой температурой и сильной головной болью, симптомы заболевания схожи с гриппом, сообщал заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и министр здравоохранения провинции Аполлинер Юмба. По их словам, больные умирают в своих домах из-за отсутствия лечения. Агентство отмечало, что больше всего от болезни страдают женщины и дети.

В этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявлял, что на минувшей неделе агентство здравоохранения ООН было предупреждено о наличии заболевания, ведется работа вместе с минздравом Конго над дальнейшими исследованиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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