Роспотребнадзор держит на контроле данные о неизвестном вирусе в Конго

3 декабря Reuters со ссылкой на власти Конго писало, что от неизвестной болезни в юго-западной провинции республики в ноябре умерли 143 человека. Зараженные страдали высокой температурой и сильной головной болью, симптомы заболевания схожи с гриппом, сообщал заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и министр здравоохранения провинции Аполлинер Юмба. По их словам, больные умирают в своих домах из-за отсутствия лечения. Агентство отмечало, что больше всего от болезни страдают женщины и дети.