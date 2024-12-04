Роспотребнадзор держит на контроле данные о неизвестном вирусе в Конго
Роспотребнадзор следит за информацией о неизвестном заболевании в Конго, жертвами которого стали свыше 140 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Специалисты Роспотребнадзора держат на контроле информацию о неизвестном заболевании в Демократической Республике Конго», – сказано в сообщении.
3 декабря Reuters со ссылкой на власти Конго писало, что от неизвестной болезни в юго-западной провинции республики в ноябре умерли 143 человека. Зараженные страдали высокой температурой и сильной головной болью, симптомы заболевания схожи с гриппом, сообщал заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и министр здравоохранения провинции Аполлинер Юмба. По их словам, больные умирают в своих домах из-за отсутствия лечения. Агентство отмечало, что больше всего от болезни страдают женщины и дети.
В этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявлял, что на минувшей неделе агентство здравоохранения ООН было предупреждено о наличии заболевания, ведется работа вместе с минздравом Конго над дальнейшими исследованиями.