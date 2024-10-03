Немецкое издание Hamburger Morgenpost сообщило, что 2 октября полиция перекрыла часть вокзала в Гамбурге из-за подозрения на наличие вируса Марбурга у одного из пассажиров. По информации издания, 27-летний мужчина прилетел из Руанды во Франкфурт, где пересел на поезд до Гамбурга. Ранее он работал в одной из больниц в Восточной Африке. Однако позже другое немецкое издание Deutschlandfunk написало об отрицательном тесте на вирус Марбурга у мужчины.