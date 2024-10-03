Вирус Марбург: насколько опасен и как передаетсяЛетальность составляет до 88% случаев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в Руанде подтвердили распространение вируса Марбург, который известен высоким уровнем летальности среди заболевших. Выявлено 26 случаев заражения, включая восемь смертельных исходов, говорится в сообщении местного министерства здравоохранения в социальной сети X (заблокирована на территории РФ).
Это первый случай фиксации вируса Марбург в Руанде. Наличие заболевания зарегистрировали в 7 из 30 районов страны. Более 70% подтвержденных случаев приходится на медицинских работников.
Марбургская вирусная болезнь (марбургская геморрагическая лихорадка) – тяжелое вирусное заболевание, относящееся к семейству филовирусов (Filoviridae). К нему же, например, принадлежит вирус Эбола. Коэффициент летальности во время его вспышек, по данным ВОЗ, варьируется в диапазоне от 24 до 88%. Вакцины от вируса не существует.
Впервые Марбургская лихорадка была зафиксирована в 1967 г. одновременно в Марбурге, Франкфурте и Белграде. Позже вспышки вируса регистрировались в ЮАР в 1975 г., в Кении в 1980 г., в Нидерландах в 2009 г., в Гвинее в 2021 г., в Экваториальной Гвинее в 2023 г.
Основными переносчиками Марбурга являются плодоядные летучие мыши Rousettus aegypti, которые часто встречаются в шахтах и пещерах Африки. «Вирус распространяется преимущественно через физиологические жидкости больного. Здоровый человек может инфицироваться через повреждение кожных покровов, непосредственную инфузию в кровь, слизистые, глаза и желудочно-кишечный тракт», – объяснил в разговоре с «Ведомостями» кандидат биологических наук, заведующий лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Инкубационный период вируса Марбург длится от 2 до 21 дня. Среди первичных симптомов болезни – высокая температура, головная боль и сильное недомогание. На третий день могут проявляться острая водянистая диарея, спазмы в животе, тошнота и рвота. На пятый-седьмой день болезни наблюдаются тяжелые кровотечения. Летальный исход чаще всего наступает через 8–9 дней после появления первых симптомов.
Как отмечает Волчков, «кровь фактически выливается в окружающие ткани, разрушаются сосуды, а значит, кровь перестает течь по ним и происходит массовое внутреннее кровотечение».
Немецкое издание Hamburger Morgenpost сообщило, что 2 октября полиция перекрыла часть вокзала в Гамбурге из-за подозрения на наличие вируса Марбурга у одного из пассажиров. По информации издания, 27-летний мужчина прилетел из Руанды во Франкфурт, где пересел на поезд до Гамбурга. Ранее он работал в одной из больниц в Восточной Африке. Однако позже другое немецкое издание Deutschlandfunk написало об отрицательном тесте на вирус Марбурга у мужчины.
ВОЗ считает, что уровень риска глобальной вспышки очень низкий. С оценкой организации согласен Павел Волчков. Он подчеркнул, что основной причиной высокой смертности от вируса Марбург являются плохие условия в больницах Восточной Африки. «Если пациенты попадают в нормальную оснащенную клинику с необходимыми барьерами защиты персонала, то их выживаемость сильно возрастает. Я думаю, что вероятность летального исхода с 90% снижается до 15–20%», – сказал генетик.
Вероятность появления инфекции в России Волчков также оценил как очень низкую. По его словам, «в Европе, Америке, России обычно человек, инфицированный вирусом Марбурга или Эболой, быстро изолируется».
Роспотребнадзор, в свою очередь, сообщил о наличии у ведомства тест-системы на вирус Марбурга. «В пунктах пропуска через государственную границу с помощью системы «Периметр» специалисты ведомства выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.