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ВОЗ предупредила об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург

Ведомости

Миру угрожает новая эпидемия вируса Марбург, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне подтверждения в Руанде первых случаев заболевания.

В ВОЗ рассказали о более чем 27 случаях заболевания и девяти смертельных исходах. Организация оценила риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. Большинство случаев заболевания подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали.

Ранее сообщалось, что 2 октября федеральная полиция Германии на несколько часов закрыла седьмой и восьмой пути на Центральном вокзале Гамбурга из-за двух пассажиров с признаками болезни, вызванной вирусом Марбург. 

13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинеи.

Вирус Марбург находится в том же семействе вирусов, что и Эбола. Может развить у человека сильнейшую геморрагическую лихорадку и является летальным до 88% случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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