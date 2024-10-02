ВОЗ предупредила об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург

В ВОЗ рассказали о более чем 27 случаях заболевания и девяти смертельных исходах. Организация оценила риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. Большинство случаев заболевания подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали.