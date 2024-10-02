ВОЗ предупредила об угрозе глобальной эпидемии вируса Марбург
Миру угрожает новая эпидемия вируса Марбург, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне подтверждения в Руанде первых случаев заболевания.
В ВОЗ рассказали о более чем 27 случаях заболевания и девяти смертельных исходах. Организация оценила риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. Большинство случаев заболевания подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали.
Ранее сообщалось, что 2 октября федеральная полиция Германии на несколько часов закрыла седьмой и восьмой пути на Центральном вокзале Гамбурга из-за двух пассажиров с признаками болезни, вызванной вирусом Марбург.
13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинеи.
Вирус Марбург находится в том же семействе вирусов, что и Эбола. Может развить у человека сильнейшую геморрагическую лихорадку и является летальным до 88% случаев.