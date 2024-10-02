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Вокзал в Гамбурге перекрыли из-за пассажиров с признаками вируса Марбург

Ведомости

Федеральная полиция Германии на несколько часов закрыла седьмой и восьмой пути на Центральном вокзале Гамбурга из-за двух пассажиров с признаками болезни, вызванной вирусом Марбург. Об этом сообщает Bild.

Предварительно, опасным вирусом заразились 26-летний немецкий студент-медик и его девушка. Они прибыли на высокоскоростном поезде ICE в Гамбург из Франкфурта-на-Майне. В пути у обоих появились симптомы гриппа. Ранее студент посещал Руанду, где контактировал с пациентом, у которого врачи позже диагностировали заражение вирусом Марбург.

На инфекционно-спасательном автомобиле пожарной охраны пару доставили в университетскую клинику Гамбург-Эппендорф, специализирующуюся на тропических болезнях. По данным Bild, в поезде находилось около 200 пассажиров. Федеральная полиция выясняет, кто из них контактировал с предположительно зараженными студентом и его спутницей.

По данным минздрава Кигали (столица Руанды), с 27 сентября от вируса Марбург умерли восемь человек, а всего было зафиксировано 27 случаев инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первой в истории Экваториальной Гвинеи вспышке вируса Марбурга 13 февраля 2023 г. В связи с этим спустя несколько дней Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ была установлена автоматизированная информационная система «Периметр».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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