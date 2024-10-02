Вокзал в Гамбурге перекрыли из-за пассажиров с признаками вируса Марбург
Федеральная полиция Германии на несколько часов закрыла седьмой и восьмой пути на Центральном вокзале Гамбурга из-за двух пассажиров с признаками болезни, вызванной вирусом Марбург. Об этом сообщает Bild.
Предварительно, опасным вирусом заразились 26-летний немецкий студент-медик и его девушка. Они прибыли на высокоскоростном поезде ICE в Гамбург из Франкфурта-на-Майне. В пути у обоих появились симптомы гриппа. Ранее студент посещал Руанду, где контактировал с пациентом, у которого врачи позже диагностировали заражение вирусом Марбург.
На инфекционно-спасательном автомобиле пожарной охраны пару доставили в университетскую клинику Гамбург-Эппендорф, специализирующуюся на тропических болезнях. По данным Bild, в поезде находилось около 200 пассажиров. Федеральная полиция выясняет, кто из них контактировал с предположительно зараженными студентом и его спутницей.
По данным минздрава Кигали (столица Руанды), с 27 сентября от вируса Марбург умерли восемь человек, а всего было зафиксировано 27 случаев инфекции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первой в истории Экваториальной Гвинеи вспышке вируса Марбурга 13 февраля 2023 г. В связи с этим спустя несколько дней Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ была установлена автоматизированная информационная система «Периметр».