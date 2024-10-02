Вокзал в Гамбурге перекрыли из-за пассажиров с признаками вируса Марбург

Предварительно, опасным вирусом заразились 26-летний немецкий студент-медик и его девушка. Они прибыли на высокоскоростном поезде ICE в Гамбург из Франкфурта-на-Майне. В пути у обоих появились симптомы гриппа. Ранее студент посещал Руанду, где контактировал с пациентом, у которого врачи позже диагностировали заражение вирусом Марбург.