Трамп: администрация Байдена сделала ошибку, допустив членство Украины в НАТО

«На протяжении многих лет задолго до того, как Путин сказал, что НАТО не может быть связано с Украиной, это считалось нерушимым правилом. Но Байден заявил, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. В результате Россия получает кого-то у себя на пороге, и я могу понять их обеспокоенность этим. Однако в этих обсуждениях было сделано множество ошибок», – сказал Трамп.