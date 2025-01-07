Трамп: администрация Байдена сделала ошибку, допустив членство Украины в НАТО

Трамп: администрация Байдена сделала ошибку, допустив членство Украины в НАТОИзбранный американский лидер подчеркнул, что готов к контактам с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп считает, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена сделала ошибку, когда допустила вступление Украины в НАТО. Об этом он заявил в своем первом выступлении после утверждения результатов выборов конгрессом, передает корреспондент «Ведомостей».
«На протяжении многих лет задолго до того, как Путин сказал, что НАТО не может быть связано с Украиной, это считалось нерушимым правилом. Но Байден заявил, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. В результате Россия получает кого-то у себя на пороге, и я могу понять их обеспокоенность этим. Однако в этих обсуждениях было сделано множество ошибок», – сказал Трамп.
Трамп добавил, что как только он услышал, как Байден обсуждает это, то понял, что ситуация перерастет в военный конфликт.
По его мнению, при этом у всех сторон, включая Москву и Киев, всегда было понимание, что Украина не может стать членом альянса.
«На самом деле я верю, что у них было соглашение, но Байден его нарушил. Было соглашение, которое устроило бы и Украину, и всех остальных, но Байден сказал: “Нет, Украина должна иметь возможность вступить в НАТО”», – добавил Трамп.
Трамп подчеркнул, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным после официального вступления в должность.
«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно – встречаться до 20 января [на эту дату назначена инаугурация Трампа]», – сказал он. Трамп добавил, что надеется на переговоры с российским лидером раньше, чем через полгода.
Путин в июне сообщил, что для установления мира Украина должна вывести своих военных с территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и признать вхождение этих территорий и Севастополя и Крыма в состав России, а также отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, нужно соблюсти прежние требования – демилитаризацию и денацификацию страны.
Вместе с тем в рядах стран НАТО нет консенсуса по вопросу приглашения Украины, писало агентство Reuters со ссылкой на источники. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что НАТО сосредоточено на увеличении поддержки Украины для укрепления позиции Киева на «возможных переговорах» в следующем году. 18 декабря специальный помощник президента США, старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер признал, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО при администрации Байдена, этот вопрос уже будет решать кабинет Трампа. Сам же Трамп скептически относился к идее о вступлении Украины в военный альянс.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 декабря заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО контрастирует с российским тезисом о неделимости безопасности. Он пояснил, что безопасность одной из стран не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой – это непреложное правило международных отношений.
Трамп в своем первом выступлении после того, как результаты выборов были официально утверждены конгрессом, также посетовал, что переходный процесс передачи власти в США не проходит гладко, несмотря на заверения Байдена.
«Знаете, мне сказали, что они [администрация Байдена] сделают все возможное, чтобы переход к новой администрации прошел очень гладко. Но он не проходит гладко», – сказал он.
Конгресс официально сертифицировал победу Трампа на президентских выборах 2024 г., на которых он набрал 312 голосов выборщиков.
Президентские 60-е выборы прошли 5 ноября. Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 45-м и 47-м американским президентом.